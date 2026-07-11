AFX overtreft $ 1,1 miljard in totaal handelsvolume, wat de kapitaalefficiëntie in on-chain derivaten benadrukt

ROAD TOWN, Britse Maagdeneilanden, 11 juli 2026 /PRNewswire/ -- AFX, een high-performance soevereine L1 speciaal gebouwd voor gedecentraliseerde derivaten, kondigde vandaag een belangrijke operationele mijlpaal aan: het overtreffen van $ 1,1 miljard aan cumulatief handelsvolume tijdens de eerste periode van werking. Deze snelle stijging wordt ondersteund door meer dan 8,6 miljoen totale transacties, waardoor AFX wordt gepositioneerd als een van de snelst groeiende gedecentraliseerde derivatenplatforms in het Web3-landschap van 2026.

AFX Surpasses $1.1 Billion in Total Trading Volume, Highlighting Capital Efficiency in On-Chain Derivatives

Het meest onderscheidende kenmerk van de groei van AFX is de superieure kapitaalefficiëntie. Terwijl veel gedecentraliseerde protocollen afhankelijk zijn van massale Total Value Locked (TVL) om volume aan te trekken, heeft AFX zijn mijlpaal van $ 1,1 miljard bereikt met een mager TVL van ongeveer $ 23,4 miljoen. Deze uitzonderlijk hoge volume-TVL-ratio onderstreept de geavanceerde liquiditeitsarchitectuur van het platform en zijn aantrekkingskracht op professionele hoogfrequente handelaren die diepe orderboeken en sub-100ms-uitvoering eisen zonder de wrijving van legacy DeFi-systemen.

"Het bereiken van 1,1 miljard dollar aan volume bevestigt zo snel onze visie op een hoge snelheid, op de gemeenschap gerichte financiële infrastructuur", zei Ken C, hoofd van groei bij AFX. "AFX is niet zomaar een andere DEX; het is een demonstratie van hoe institutionele liquiditeit kan gedijen in een volledig gedecentraliseerde, soevereine omgeving. Door 65% van de tokenvoorziening aan de gemeenschap toe te wijzen, zorgen we ervoor dat de waarde die wordt gegenereerd door deze high-performance motor wordt teruggegeven aan de bouwers en handelaren die het aandrijven."

Momenteel bevindt AFX zich midden in het Season 1 Rewards-programma, met een 475.000 wekelijkse puntenpool om liquiditeitsleveranciers en gilde-deelnemers te stimuleren. De LP Vaults (ALP) van het platform blijven robuuste prestaties leveren en bieden een APY van ongeveer 11%, rechtstreeks afgeleid van de werkelijke protocolkosten. Terwijl AFX zijn 39 beursgenoteerde markten, waaronder crypto-leiders en synthetische TradFi-activa, blijft opschalen, blijft het protocol zich inzetten om de kloof tussen gecentraliseerde prestaties en gedecentraliseerde soevereiniteit te overbruggen.

Over AFX

AFX is een hoogwaardig onafhankelijk Layer 1-netwerk dat specifiek werd ontwikkeld voor gedecentraliseerde derivatenhandel. Door de snelle uitvoering van een gecentraliseerde exchange te combineren met de onveranderlijke soevereiniteit van blockchain, biedt AFX een professionele Perp DEX-omgeving die wordt gekenmerkt door een finaliteit van minder dan 100 ms, institutionele liquiditeit en ongeëvenaarde kapitaalefficiëntie.

De beschikbaarheid van producten verschilt per rechtsgebied.