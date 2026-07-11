AFX supera 1,1 miliardi di dollari in volume di trading totale, mettendo in evidenza l'efficienza del capitale nei derivati onchain

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 11 luglio 2026 /PRNewswire/ -- AFX, una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati, ha comunicato oggi un importante traguardo in termini operativi: il superamento di 1,1 miliardi di dollari in volume di trading cumulativo durante il periodo iniziale di attività. Questa rapida ascesa è supportata da oltre 8,6 milioni di scambi complessivi, rendendo AFX una delle piattaforme di derivati decentralizzati che cresce più rapidamente nel panorama Web3 del 2026.

AFX Surpasses $1.1 Billion in Total Trading Volume, Highlighting Capital Efficiency in On-Chain Derivatives

Ciò che caratterizza in modo particolare la crescita di AFX è la migliore efficienza del capitale. Mentre molti protocolli decentralizzati contano su un enorme valore totale bloccato (TVL) per generare volumi, AFX ha raggiunto il traguardo di 1,1 miliardi di dollari con un TVL modesto, pari a circa 23,4 milioni di dollari. Tale rapporto molto elevato tra volume e TVL sottolinea l'avanzata architettura di liquidità della piattaforma e l'attrattiva che riscuote tra i trader professionisti ad alta frequenza, i quali richiedono order book profondi ed esecuzioni in meno di 100 ms, senza le inefficienze tipiche dei sistemi DeFi tradizionali.

"Raggiungere un volume di 1,1 miliardi di dollari in così breve tempo conferma la nostra visione di un'infrastruttura finanziaria ad alta velocità, focalizzata sulla comunità", ha dichiarato Ken C, Head of Growth di AFX. AFX non è un semplice DEX; è la dimostrazione di come la liquidità di livello istituzionale possa crescere in un ambiente totalmente decentralizzato e sovrano. Assegnando alla comunità il 65% della fornitura di token, assicuriamo che il valore generato da questo motore ad alte prestazioni ritorni ai costruttori e ai trader che lo alimentano".

Al momento, AFX è nel pieno del suo programma di ricompense della Stagione 1, con un montepremi settimanale di 475.000 punti, per incentivare i fornitori di liquidità e i partecipanti alle gilde. I Vault LP (ALP) della piattaforma continuano a registrare prestazioni solide, offrendo un APY di circa l'11% che deriva direttamente dalle commissioni effettive del protocollo. Mentre AFX continua ad ampliare i suoi 39 mercati quotati, tra cui le principali criptovalute e asset TradFi sintetici, il protocollo resta impegnato a colmare il divario tra le prestazioni dei sistemi centralizzati e la sovranità della decentralizzazione.

Informazioni su AFX

AFX è una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati. Unendo la rapidità di esecuzione di un exchange centralizzato con la sovranità immutabile della blockchain, AFX offre un ambiente Perp DEX di livello professionale, caratterizzato da finalità inferiore a 100 ms, liquidità istituzionale e un'efficienza del capitale senza confronti.

La disponibilità dei prodotti varia a seconda del Paese.