ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A AFX, uma blockchain L1 soberana de alto desempenho desenvolvida especificamente para derivativos descentralizados, anunciou a continuidade do crescimento de seu ecossistema, com o volume acumulado de negociações se aproximando de US$ 1 bilhão, ao atingir US$ 946,29 milhões, além de US$ 20,71 milhões em Valor Total Bloqueado (TVL), de acordo com dados on-chain da DefiLlama.

AFX compartilha com os traders até 50% da receita do protocolo à medida que o volume acumulado se aproxima de US$ 1 bilhão

Esse crescimento é impulsionado diretamente pelo Programa VIP nativo do protocolo, que alinha os interesses dos traders ativos ao sucesso do ecossistema ao redistribuir entre 30% e 50% da receita obtida com as taxas da plataforma para usuários com alto volume de negociações. Com a receita anualizada do protocolo atualmente estimada em US$ 1,07 milhão, o fundo de recompensas do Programa VIP distribui rendimentos em USDC diretamente aos participantes, oferecendo uma alternativa sustentável, baseada em rendimento real (real yield), aos modelos tradicionais de emissão inflacionária de tokens.

O Programa VIP oferece descontos progressivos nas taxas, que chegam a 0,001% para ordens maker e 0,035% para ordens taker no nível VIP 5. A qualificação é baseada no volume acumulado dos últimos 30 dias, consolidando as contas principais e as subcontas. Operando nativamente sobre a arquitetura de blockchain L1 soberana da AFX, o programa possibilita execução em menos de 100 ms e sem taxas de gás. Os traders ativos podem acompanhar seu volume consolidado, nível VIP e a distribuição em tempo real das recompensas por meio do painel VIP da AFX.

"As curvas de crescimento exponencial demonstram que capital e volume migram para onde os incentivos estão estruturalmente alinhados", afirmou Ken C, Diretor de Crescimento da AFX. "Ao contrário das corretoras que enxergam os clientes como uma fonte de monetização, a AFX os trata como parceiros de crescimento e participantes do ecossistema. Ao devolvermos aos nossos usuários VIP até 50% da receita anualizada real gerada pelas taxas, criamos um ciclo virtuoso autoalimentado. Combinado à nossa velocidade de capital 45 vezes maior, isso demonstra que livros de ordens em uma blockchain L1 soberana podem oferecer tanto desempenho de nível institucional quanto rendimento verdadeiramente descentralizado."

Os números mais recentes de crescimento evidenciam a crescente demanda por uma infraestrutura de derivativos descentralizados que combine desempenho de negociação de nível profissional com incentivos econômicos alinhados aos interesses da comunidade. À medida que o protocolo continua expandindo seu ecossistema, a AFX mantém o foco na construção de um ambiente de negociação em que a participação ativa seja recompensada diretamente pelo valor gerado pela própria rede.

Sobre a AFX

A AFX é uma Layer 1 soberana de alta performance, construída especificamente para o trading de derivativos descentralizados. Ao combinar a velocidade de execução de uma exchange centralizada com a soberania imutável da blockchain, a AFX oferece um ambiente profissional de Perp DEX, caracterizado por finalização em menos de 100ms, liquidez institucional e eficiência de capital excepcional.

A disponibilidade dos produtos varia conforme a jurisdição.

FONTE AFX