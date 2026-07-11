En dépassant les 1,1 milliard de dollars de volume transactionnel, AFX souligne l'efficacité du capital dans le domaine des produits dérivés on-chain

ROAD TOWN, îles Vierges britanniques, 11 juillet 2026 /PRNewswire/ -- AFX, une plateforme souveraine de niveau 1 haute performance spécialement conçue pour les produits dérivés décentralisés, annonce aujourd'hui un jalon opérationnel majeur : plus de 1,1 milliard de dollars en volume cumulé des transactions au cours de sa période initiale d'activité. Cette ascension fulgurante s'appuie sur plus de 8,6 millions de transactions au total, ce qui fait d'AFX l'une des plateformes décentralisées de produits dérivés connaissant la croissance la plus rapide de l'écosystème Web3 de 2026.

AFX Surpasses $1.1 Billion in Total Trading Volume, Highlighting Capital Efficiency in On-Chain Derivatives

La caractéristique la plus frappante de la croissance d'AFX réside dans son excellente efficacité en termes d'utilisation du capital. Alors que de nombreux protocoles décentralisés s'appuient sur une valeur totale verrouillée (TVL) colossale pour attirer des volumes, AFX a franchi le cap de 1,1 milliard de dollars avec une TVL modeste d'environ 23,4 millions de dollars. Ce rapport volume/TVL exceptionnellement élevé souligne l'architecture de liquidité avancée de la plateforme et son attrait pour les traders professionnels à haute fréquence, qui exigent de vastes carnets d'ordres et une exécution inférieure à 100 ms, sans les frictions des systèmes DeFi existants.

« Le fait d'avoir atteint si rapidement un volume de 1,1 milliard de dollars confirme notre vision d'une infrastructure financière ultra-rapide et centrée sur la communauté », déclare Ken C, responsable de la croissance chez AFX. « AFX n'est pas simplement une DEX de plus ; c'est la preuve que la liquidité de niveau institutionnel peut prospérer dans un environnement entièrement décentralisé et souverain. En attribuant 65% de l'offre de tokens à la communauté, nous veillons à ce que la valeur générée par ce moteur hautement performant revienne aux développeurs et aux traders qui le font fonctionner. »

Actuellement, AFX mène la première saison de son programme de récompenses, qui propose un total de 475 000 points hebdomadaires afin d'encourager les fournisseurs de liquidité et les participants aux guildes. Les LP Vaults (ALP) de la plateforme continuent d'afficher de solides performances, offrant un taux de rendement annuel d'environ 11%, directement issu des frais réels du protocole. Alors qu'AFX poursuit l'expansion de ses 39 marchés cotés, parmi lesquels figurent des leaders du secteur des cryptos et des actifs synthétiques issus de la finance traditionnelle, le protocole reste déterminé à combler le fossé entre la performance centralisée et la souveraineté décentralisée.

À propos d'AFX

AFX est plateforme souveraine de niveau 1 haute performance conçue pour les produits dérivés décentralisés. En combinant la rapidité d'exécution d'une bourse centralisée avec la souveraineté immuable de la blockchain, AFX offre un environnement DEX Perp de niveau professionnel caractérisé par une finalité inférieure à 100 ms, une liquidité institutionnelle et une efficacité du capital inégalée.

La disponibilité des produits varie selon la juridiction.