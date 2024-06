SHENZHEN, China, 8 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Instituições financeiras internacionais e parceiros globais reunidos no HiFS Frontier Forum 2024. Juntos, eles discutiram como usar infraestruturas coordenadas de nuvem, rede, armazenamento e computação para aumentar a resiliência dos sistemas financeiros e apoiar a inovação de serviços financeiros, ao mesmo tempo em que conseguem zero inatividade, zero espera, zero contato e zero fidelização.

1 Agilidade e resiliência, liderando a inovação em infraestrutura digital financeira

David Shi, vice-presidente de marketing das TICs e soluções de vendas, Huawei (PRNewsfoto/HUAWEI) Lançamento da solução de inteligência digital para serviços financeiros (PRNewsfoto/HUAWEI)

David Shi, vice-presidente de marketing de TIC e vendas de soluções da Huawei, acredita que a empresa está comprometida em ser a parceira mais confiável para o setor financeiro. No futuro, a Huawei continuará a se aprofundar na indústria financeira e a construir infraestruturas resilientes como uma base sólida para a transformação digital e inteligente.

Nosso objetivo é apoiar a inovação nos serviços financeiros por meio de produtos inovadores e fornecer serviços profissionais de qualidade superior para garantir o desenvolvimento estável do setor financeiro.

2 Resiliente e autônomo para o Banco 4 Zeros

King Tsui, diretor de tecnologia da Unidade de Negócios de Finanças Digitais, Departamento de Vendas Empresariais da Huawei, acredita que a construção de resiliência financeira é um enorme projeto sistemático que requer a metodologia mais eficaz e o gerenciamento completo do ciclo de vida de planejamento, construção, operação e otimização contínua. Ele também apresentou a solução "4 Zeros" da Huawei para finanças. Com recursos de serviços de engenharia profissionais, a solução usa a metodologia e ferramentas iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation), integra produtos e tecnologias líderes de TIC e fornece serviços profissionais completos para obter uma atualização tranquila do sistema.

Steven Zhao, vice-presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, acredita que na era da inteligência, a IA está revolucionando os serviços financeiros ao acelerar a inovação e impulsionar a atualização e a transformação das redes financeiras. A Huawei apresentou a Solução de Rede Financeira Inteligente Xinghe, uma solução pioneira acionada por IA que introduz inteligência em redes financeiras para aumentar a sua resiliência, experiência do usuário e segurança, ao mesmo tempo em que constrói novas conexões para finanças mais inteligentes.

Michael Fan, vice-presidente da linha de produtos de armazenamento de dados da Huawei, disse que a Huawei continuará focada nos desafios que seus clientes do setor financeiro enfrentam na era da IA. Apresentamos OceanStor A800, o novo armazenamento de alto desempenho, o armazenamento escalável OceanStor Pacific 9550 que tem alta capacidade e confiabilidade, o dispositivo all-flash OceanProtect E8000 que oferece proteção abrangente para ativos de dados financeiros, solução de proteção contra ransomware multicamadas com colaboração de armazenamento em rede e sistema de arquivos global Omni-Dataverse. Essas soluções se combinam para construir um data lake sólido de IA com pools de desempenho, capacidade e proteção de dados, obter assim maior agilidade e resiliência dos serviços financeiros.

A Huawei também lançou uma solução de serviços financeiros de inteligência digital, que abrange todo o ciclo de vida de planejamento, construção, operação e otimização. Esta solução fornece planejamento de rede alvo, baseado em Netlive, gerenciamento de DR baseado em iDRP e Smart NOS para ajudar a construir data centers financeiros resilientes, garantindo a continuidade do serviço.

Até o momento, a Huawei atendeu mais de 3.600 clientes financeiros em mais de 60 países e regiões, incluindo 53 dos 100 maiores bancos do mundo.

Você também pode clicar no link abaixo para saber mais.

https://e.huawei.com/en/industries/finance

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433285/image_986294_32846265.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433286/image_986294_32846421.jpg

FONTE HUAWEI