Kecepatan & Daya Tahan, Memimpin Inovasi Infrastruktur Digital di Sektor Keuangan

SHENZHEN, Tiongkok, 10 Juni 2024 /PRNewswire/ -- Lembaga keuangan internasional dan mitra global menghadiri HiFS Frontier Forum 2024. Di ajang ini, mereka membahas cara memanfaatkan infrastruktur komputasi awan, jaringan, perangkat penyimpanan data, dan komputasi secara terkoordinasi. Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan sistem finansial dan mendukung inovasi jasa keuangan sekaligus mewujudkan zero downtime, zero wait, zero touch, dan zero trust.

1. Kecepatan & Daya Tahan, Memimpin Inovasi Infrastruktur Digital