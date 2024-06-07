敏捷韌性，引領金融數字基建創新力

華為ICT Marketing與解決方案銷售副總裁史振鈺認為，華為致力於成為金融行業最值得信賴的合作夥伴。面向未來，華為將繼續深耕金融行業，以韌性的基礎設施為金融數智化轉型奠定堅實的基礎，以產品創新驅動金融業務革新，以卓越的專業服務保障金融業務的穩健發展。

智能自動化底座，構建4-Zero金融服務體驗

華為數字金融軍團首席技術官徐荊認為，構建金融韌性是一個複雜的系統工程，需要圍繞「規-建-維-優」全生命週期進行規劃、建設、運維及持續優化。

徐荊展示了華為面向Bank「4 Zero」的解決方案和專業能力，提出以iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation)方法論為指導，規劃目標藍圖、設計整體架構、融合領先的產品技術和一站式專業服務能力，實現系統平滑升級。

華為數據通信產品線副總裁趙志鵬認為，在智能化時代，AI不僅能夠加速金融業務的創新，同樣也能推動金融網絡實現升級變革。華為以智賦網，推出星河AI金融網絡解決方案，通過AI升級金融網絡的韌性、體驗和安全能力，打造智慧金融新聯接。

華為數據存儲產品線副總裁樊傑表示，華為聚焦數據覺醒時代金融客戶面臨的挑戰和需求，提供全新的A系列高性能存儲OceanStor A800、大容量高可靠分佈式存儲OceanStor Pacific 9550、全閃備份一體機OceanProtect E8000、多層聯動防勒索方案、Omni-Dataverse全局文件系統，集性能池、容量池、數據保護池於一體，築牢AI數據湖，助力金融業務敏捷韌性。

此外，華為面向全球發佈全新的數智金融服務解決方案，貫穿「規-建-維-優」全生命週期，提供基於Netlive的目標網絡規劃、基於iDRP的災備管理和Smart NOS優化提升等服務，打造韌性金融數據中心，保障業務持續穩健。

截至目前，華為已服務全球60多個國家和地區的3,600多個金融客戶，包括全球Top100銀行中的53家。

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SOURCE HUAWEI