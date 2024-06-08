Гибкость и устойчивость во главе инноваций в области финансовой цифровой инфраструктуры

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HUAWEI

Jun 08, 2024, 13:06 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 8 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Международные финансовые учреждения и глобальные партнеры собрались на форуме HiFS Frontier Forum 2024. Вместе они обсудили пути использования скоординированных облачной, сетевой, вычислительной инфраструктур и инфраструктуры хранения данных для повышения устойчивости финансовых систем и поддержки инноваций в области финансовых услуг при достижении нулевого времени простоев, нулевого времени ожидания, нулевого участия оператора и нулевого доверия (4 Zeros).

1  Гибкость и устойчивость в главе инноваций в области цифровой инфраструктуры

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David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei
David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei
Digital intelligence financial services solution launch
Digital intelligence financial services solution launch

Дэвид Ши (David Shi), вице-президент по маркетингу ИКТ и продажам решений компании Huawei, считает, что Huawei стремится быть самым надежным партнером финансовой отрасли. Двигаясь дальше, компания Huawei продолжит углубляться в финансовую отрасль и создавать устойчивую инфраструктуру в качестве прочной основы для цифровой и интеллектуальной трансформации.

Мы стремимся поддерживать инновации в сфере финансовых услуг с помощью революционных продуктов и предоставлять превосходные профессиональные услуги для обеспечения стабильного развития финансового сектора.

2  Устойчивость и автономность для Bank 4 Zeros

Кинг Цуй (King Tsui), технический директор бизнес-подразделения цифровых финансов, отдел корпоративных продаж, компания Huawei, считает, что формирование финансовой устойчивости — это огромный систематический проект, требующий наиболее эффективной методики и управления полным жизненным циклом планирования, строительства, эксплуатации и непрерывной оптимизации. Он также продемонстрировал решение Huawei «4 Zeros» для финансов. Благодаря возможностям в области профессиональных инженерных услуг решение использует методику и инструменты iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation — идея-план-архитектура-действие-оценка), интегрирует ведущие продукты и технологии ИКТ и предоставляет универсальные профессиональные услуги для обеспечения беспроблемной модернизации системы.

Стивен Чжао (Steven Zhao), вице-президент по линейке продуктов Huawei для передачи данных, считает, что в интеллектуальную эпоху ИИ революционно меняет финансовые услуги, ускоряя инновации и стимулируя модернизацию и трансформацию финансовых сетей. Компания Huawei представила решение для интеллектуальных финансовых сетей Xinghe, новаторское решение на основе искусственного интеллекта, которое внедряет интеллектуальные возможности в финансовые сети для повышения их устойчивости, удобства пользователей и безопасности, а также создает новые соединения для более интеллектуального финансового обслуживания.

Майкл Фан (Michael Fan), вице-президент по линейке продуктов Huawei для хранения данных, сказал, что компания Huawei продолжит сосредотачивать усилия на решении проблем, стоящих перед клиентами финансового сектора в эпоху ИИ. Мы представили новое высокопроизводительное хранилище OceanStor A800, горизонтально масштабируемое хранилище OceanStor Pacific 9550, обладающее высокой емкостью и надежностью, и устройство OceanProtect E8000, полностью построенное на флэш-накопителях, что обеспечивает комплексную защиту массивов финансовых данных, многоуровневое решение для защиты от программ-вымогателей с совместной работой в сетевом хранилище и глобальную файловую систему Omni-Dataverse. Эти решения объединяются для создания надежного озера данных ИИ, обладающего производительностью, емкостью и пулами защиты данных, необходимыми для повышения гибкости и устойчивости финансовых услуг.

Компания Huawei также выпустила решение для цифровых интеллектуальных финансовых услуг, охватывающее весь жизненный цикл планирования, строительства, эксплуатации и оптимизации. Это решение обеспечивает планирование целевой сети на основе Netlive, управление аварийным восстановлением на основе iDRP, а также Smart NOS для создания устойчивых центров обработки финансовых данных, поддерживая непрерывность обслуживания.

На сегодня компания Huawei обслуживает более 3600 финансовых клиентов в более чем 60 странах и регионах, включая 53 из 100 крупнейших банков мира.

Чтобы узнать подробнее, перейдите по следующей ссылке.

https://e.huawei.com/en/industries/finance

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2433085/image_986294_32846265.jpg 

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