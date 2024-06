SHENZHEN, Chiny, 10 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowe instytucje finansowe i światowi partnerzy spotkali się na konferencji HiFS Frontier Forum 2024, gdzie wspólnie zastanawiano się, w jaki sposób wykorzystać chmurę, sieć, pamięć masową i skoordynowaną infrastrukturę obliczeniową w celu zwiększenia odporności systemów finansowych oraz wspierania innowacyjności usług finansowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu przestojów, oczekiwania, konieczności kontaktu i budowaniu modelu zerowego zaufania.

1 Elastyczność i odporność, kluczowe innowacje w cyfrowej infrastrukturze finansowej

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Digital intelligence financial services solution launch

David Shi, wiceprezes ds. marketingu technologicznego i sprzedaży rozwiązań w Huawei, uważa, że koncern jest najwierniejszym partnerem dla branży finansowej. W przyszłości firma będzie kontynuowała swoją działalność w branży finansowej i budowała niezawodną infrastrukturę jako solidny fundament cyfrowej i inteligentnej transformacji.

Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju sektora usług finansowych poprzez oferowanie przełomowych produktów i świadczenie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie, gwarantujących stabilny rozwój tej branży.

2 Niezawodność i autonomia banku, 4 x zero

King Tsui, dyrektor ds. technicznych działu finansów cyfrowych, departament sprzedaży dla przedsiębiorstw w Huawei, jest przekonany, że budowanie odporności finansowej to ogromny, systematyczny projekt, który wymaga najskuteczniejszej metodologii i zarządzania pełnym cyklem życia w zakresie planowania, budowy, eksploatacji i nieustannej optymalizacji. Zaprezentował on rozwiązanie o nazwie „4 x zero" przygotowane z myślą o usługach finansowych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych usług inżynieryjnych system ten wykorzystuje metodologię i narzędzia iBASE (Insight-Blueprint-Architecture-Step-Evaluation), integruje czołowe produkty i technologie teleinformatyczne oraz zapewnia kompleksowe profesjonalne usługi w celu płynnej aktualizacji systemu.

Steven Zhao, wiceprezes ds. linii produktów do transmisji danych Huawei, podkreśla, że w erze rozwiązań analitycznych sztuczna inteligencja rewolucjonizuje usługi finansowe, przyspieszając innowacje i usprawniając oraz przekształcając sieci finansowe. Huawei zaprezentował inteligentne rozwiązanie sieci finansowej Xinghe, które stanowi pionierskie podejście oparte na sztucznej inteligencji wprowadzające inteligencję do sieci finansowych i wzmacniające ich odporność, wygodę użytkowania i bezpieczeństwo, przy jednoczesnym budowaniu nowych połączeń dla efektywniejszych usług finansowych.

Michael Fan, wiceprezes Huawei ds. linii produktów pamięci masowej, poinformował, że koncern pozostanie skoncentrowany na wyzwaniach stojących przed klientami z sektora finansowego w erze sztucznej inteligencji. Na rynek wprowadzono nową wysokowydajną pamięć masową OceanStor A800, skalowalną pamięć masową OceanStor Pacific 9550 o zwiększonej pojemności i niezawodności, urządzenie OceanProtect E8000 typu all-flash zapewniające kompleksową ochronę zasobów danych finansowych, wielowarstwowe rozwiązanie zabezpieczające przed oprogramowaniem ransomware ze współpracą sieci i pamięci masowej oraz uniwersalny system plików Omni-Dataverse. Tego typu narzędzia łączą w sobie funkcjonalność jeziora danych AI z wydajnością, pojemnością i ochroną danych w celu zwiększenia elastyczności i niezawodności usług finansowych.

Firma Huawei zaprezentowała również rozwiązanie w zakresie usług finansowych oparte na cyfrowej inteligencji, obejmujące cały cykl planowania, budowy, eksploatacji i optymalizacji. Umożliwia ono planowanie sieci docelowej w oparciu o technologię Netlive, zarządzanie DR w oparciu o iDRP oraz Smart NOS, co pozwala budować odporne finansowe centra danych i zapewnia nieprzerwalność usług.

Na dzień dzisiejszy z usług Huawei korzysta ponad 3 600 klientów z branży finansowej w ponad 60 krajach i regionach, w tym 53 ze 100 największych banków na świecie.

