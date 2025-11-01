Ajay Devgn and Cartel Bros 'The GlenJourneys Wins Big on the Global Stage with' Best Single Malt Scotch Whisky 'at IWS 2025 and Gold Medal at the Spirits Selection Awards in Mexico

Esses primeiros elogios ressaltam o compromisso inabalável da The GlenJourneys com o artesanato, a inovação e a autenticidade. O GlenJourneys Pioneer Edition de 21 anos com apenas 600 garrafas em todo o mundo, torna-o ainda mais uma experiência exclusiva. Destilado e amadurecido nas Terras Altas da Escócia , o uísque incorpora um processo meticuloso — envelhecido em barris de carvalho americano selecionados à mão e finalizado em barris de rum, bourbon e xerez . Ao preço de ₹ 6.409, a Cask Series oferece uma expressão rica e em camadas que equilibra profundidade, suavidade e complexidade — qualidades que impressionaram tanto os conhecedores quanto os críticos globais.

Falando sobre esse marco, Ajay Devgn, co-fundador do The GlenJourneys , disse: "Receber tal reconhecimento global tão cedo é humilhante e inspirador. A GlenJourneys nasceu de uma visão de criar algo atemporal, um uísque que conta uma história de paixão, perseverança e arte. Esses prêmios reafirmam que estamos no caminho certo. Nosso objetivo sempre foi colocar a Índia no mapa global do uísque, e essa vitória nos motiva a continuar elevando o padrão de excelência."

Mokksh Sani, fundador da Living Liquidz e Mansionz e cofundador da Cartel Bros, acrescentou: "O mercado de destilados de luxo da Índia está evoluindo rapidamente, e The GlenJourneys representa essa evolução. Para a marca ganhar tal aclamação global tão cedo em sua jornada é realmente especial. Cada garrafa reflete anos de paciência, arte e uma busca inabalável pela perfeição. Esses prêmios nos lembram que a autenticidade e o artesanato continuam a falar a linguagem universal da excelência."

Atualmente disponível em lojas de varejo selecionadas em Maharashtra, o The GlenJourneys Cask Series verá um lançamento em fases para outras cidades metropolitanas nos próximos meses, marcando o início de um novo e empolgante capítulo para destilados de luxo de propriedade indiana no mapa mundial.

SOBRE OS GLENJOURNEYS

The GlenJourneys é um uísque escocês single malt exclusivo de 21 anos criado pela Cartel Bros., os criadores da Glenwalk, e co-fundado por Ajay Devgn. Envelhecido em barris de carvalho americano selecionados à mão, este uísque de edição limitada oferece um perfil de sabor rico, suave e complexo, com notas de baunilha, frutas maduras e um sussurro persistente de fumaça.

