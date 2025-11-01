Ajay Devgn et Cartel Bros' The GlenJourneys remporte un grand succès sur la scène internationale avec le titre de "Meilleur whisky écossais single malt" à l'IWS 2025 et une médaille d'or aux Spirits Selection Awards au Mexique.

La marque a reçu le titre de "Best Single Malt Scotch Whisky" lors des India Wines & Spirits Awards 2025 et une Gold Medal lors des Spirits Selection Awards au Mexique, marquant ainsi les débuts remarquables d'un whisky de qualité supérieure appartenant à un Indien sur la scène internationale.

Ces premières récompenses soulignent l'engagement inébranlable de The GlenJourneys en faveur de l'artisanat, de l'innovation et de l'authenticité. Le GlenJourneys 21 ans d'âge Pioneer Edition, avec seulement 600 bouteilles dans le monde entier, en fait une expérience exclusive. Distillé et mûri dans les Highlands écossais, le whisky est le fruit d'un processus méticuleux - vieilli dans des fûts de chêne américain sélectionnés à la main et achevé dans des fûts de rhum, de bourbon et de xérès. Au prix de ₹6,409, le Cask Series offre une expression riche et complexe qui équilibre profondeur, douceur et complexité - des qualités qui ont touché une corde sensible chez les connaisseurs et les critiques du monde entier.

À propos de cette étape, Ajay Devgn, Co-fondateur de The GlenJourneys, a déclaré : "Recevoir une telle reconnaissance mondiale si tôt est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. The GlenJourneys est né de la volonté de créer quelque chose d'intemporel, un whisky qui raconte une histoire de passion, de persévérance et d'art. Ces prix confirment que nous sommes sur la bonne voie. Notre objectif a toujours été de placer l'Inde sur la carte mondiale du whisky, et cette victoire nous motive à continuer à placer la barre de l'excellence plus haut".

Mokksh Sani, Fondateur de Living Liquidz et Mansionz, et cofondateur de Cartel Bros, a ajouté : "Le marché indien des spiritueux de luxe évolue rapidement, et The GlenJourneys représente cette évolution. Il est tout à fait exceptionnel que la marque reçoive une telle reconnaissance mondiale si tôt dans son parcours. Chaque bouteille est le reflet d'années de patience, d'art et d'une recherche inébranlable de la perfection. Ces prix nous rappellent que l'authenticité et l'artisanat continuent de parler le langage universel de l'excellence".

Actuellement disponible à dans certains points de vente au détail du Maharashtra, la série GlenJourneys Cask sera progressivement déployée dans d'autres villes métropolitaines dans les mois à venir, marquant le début d'un nouveau chapitre passionnant pour les spiritueux de luxe d'origine indienne sur la carte du monde.

À PROPOS DE GLENJOURNEYS

The GlenJourneys est un whisky écossais single malt exclusif de 21 ans d'âge élaboré par Cartel Bros, les créateurs de Glenwalk, et cofondé par Ajay Devgn. Vieilli dans des fûts de chêne américain sélectionnés à la main, ce whisky en édition limitée offre un profil aromatique riche, doux et complexe avec des notes de vanille, de fruits mûrs et un soupçon persistant de fumée.

