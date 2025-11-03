The GlenJourneys de Ajay Devgn y Cartel Bros gana el premio al 'Mejor Whisky Escocés de Malta' en IWS 2025

La marca ha sido galardonada con el título de 'Mejor Whisky Escocés de Malta' en los India Wines & Spirits Awards 2025 y con una Medalla de Oro en los Spirits Selection Awards de México, lo que supone un debut notable para un whisky premium de propiedad india en el escenario mundial.

Estos primeros elogios subrayan el firme compromiso de The GlenJourneys con la artesanía, la innovación y la autenticidad. La edición Pioneer de The GlenJourneys de 21 años, con tan solo 600 botellas en todo el mundo, la convierte en una experiencia aún más exclusiva. Destilado y añejado en las Tierras Altas de Escocia, este whisky encarna un proceso meticuloso: añejado en barricas de roble americano seleccionadas a mano y con un acabado en barricas de ron, bourbon y jerez. Con un precio de ₹6.409, la Cask Series ofrece una expresión rica y compleja que equilibra profundidad, suavidad y complejidad; cualidades que han cautivado a conocedores y críticos de todo el mundo.

Al hablar sobre este hito, Ajay Devgn, cofundador de The GlenJourneys, comentó: "Recibir tal reconocimiento mundial tan pronto es a la vez un honor y una inspiración. The GlenJourneys nació de la visión de crear algo atemporal, un whisky que narra una historia de pasión, perseverancia y arte. Estos premios reafirman que vamos por buen camino. Nuestro objetivo siempre ha sido posicionar a la India en el mapa mundial del whisky, y este triunfo nos motiva a seguir superándonos".

Mokksh Sani, fundador de Living Liquidz y Mansionz, y cofundador de Cartel Bros, añadió: "El mercado de licores de lujo en India está evolucionando rápidamente, y The GlenJourneys representa esa evolución. Que la marca haya obtenido tal reconocimiento mundial tan pronto en su trayectoria es realmente especial. Cada botella refleja años de paciencia, arte y una búsqueda inquebrantable de la perfección. Estos premios nos recuerdan que la autenticidad y la artesanía siguen siendo el lenguaje universal de la excelencia".

Actualmente disponible en puntos de venta selectos de Maharashtra, la serie GlenJourneys Cask se irá extendiendo gradualmente a otras ciudades metropolitanas en los próximos meses, marcando el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para las bebidas espirituosas de lujo de propiedad india en el mapa mundial.

ACERCA DE GLENJOURNEYS

GlenJourneys es un whisky escocés de malta única exclusivo de 21 años, elaborado por Cartel Bros., los creadores de Glenwalk, y cofundado por Ajay Devgn. Añejado en barricas de roble americano seleccionadas a mano, este whisky de edición limitada ofrece un perfil de sabor rico, suave y complejo con notas de vainilla, fruta madura y un sutil toque ahumado.

Contacto:

Ria Palav

+91-9920371982

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810977/Cartel_Bros_and_Ajay_Devgn_The_GlenJourneys.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810980/The_GlenJourneys_Ajay_Devgn.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810979/Spirits_Selection_CMB_Gold_Medal.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810978/IWSA_Gold.jpg

21 % more press release views with Request a Demo