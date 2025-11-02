Ajay Devgn氏とCartel Brosによる「The GlenJourneys」、IWS 2025にて「最優秀シングルモルトスコッチウイスキー」を受賞、メキシコで開催されたスピリッツ・セレクション・アワードでも金メダルを獲得し、世界の舞台で大きな栄誉を獲得

The GlenJourneysの共同創設者であるAjay Devgn氏は、この快挙について次のように述べています。「このように早い段階で世界的な評価を頂けたことは、身の引き締まる思いであり、同時に大きな励みでもあります。The GlenJourneysは、情熱、忍耐、そして職人技の物語を語る、時を超えるウイスキーを生み出したいという想いから誕生しました。今回の受賞は、私たちが正しい道を歩んでいることを改めて証明するものです。私たちの目標は常に、インドを世界のウイスキーマップに刻むことであり、この受賞は今後さらに高みを目指す大きな原動力となります。」
Living LiquidzおよびMansionzの創設者であり、Cartel Brosの共同創設者でもあるMokksh Sani氏は、次のように述べています。「インドの高級スピリッツ市場は急速に進化しており、The GlenJourneysはまさにその進化を象徴しています。ブランドとして歩み始めたばかりの段階で、これほどの国際的評価を得られたことは、まさに特別な出来事です。それぞれのボトルには、長年にわたる忍耐、職人技、そして完璧を追求し続ける情熱が込められています。今回の受賞は、本物であることと職人技こそが、卓越性という普遍の言語で語りかけるものであることを改めて思い起こさせてくれます。」
