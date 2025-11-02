아제이 데브건, 더글렌저니스로 세계 무대에서 존재감 부각...IWS 2025 '최고 싱글 몰트 스카치 위스키' 선정, 멕시코 스피리츠 셀렉션 어워드에선 금메달 수상

이토록 이른 수상은 더글렌저니스의 장인 정신에 대한 헌신, 혁신, 진정성을 보여주는 증거다. The GlenJourneys 21년산 Pioneer Edition은 전 세계에 600병만 한정 공급되어 그 특별함을 더한다. 스코틀랜드 하이랜드에서 증류 및 숙성되고 엄선된 미국산 오크통에서 에이징된 후 럼, 버번, 셰리 배럴에서 마무리되는 까다로운 과정을 거쳐 만들어진다. Cask Series는 가격이 ₹6,409으로 익스프레션이 풍부하고 다중적이어서 깊이와 부드러움, 복합성의 균형이 좋다. 전 세계 애호가들과 비평가들이 호평하는 이유가 여기에 있다.

아제이 데브건 더글렌저니스 공동 창립자는 이번 성과에 대해 "이렇게 일찍 세계적으로 인정받으니 기쁘지만 한편으론 부담스럽기도 하다. 더글렌저니스는 시대를 초월하는 위스키, 열정과 끈기, 예술에 대한 이야기가 담긴 위스키를 만들겠다는 비전에서 탄생한 것이다. 이번 수상으로 우리가 올바른 방향으로 가고 있음을 확인할 수 있었다. 우리의 목표는 언제나 인도를 세계 위스키 명가의 지위에 올려 놓는 것이었는데, 이번 수상으로 더 높은 곳을 볼 수 있게 되었다"고 말했다.

목쉬 사니(Mokksh Sani) 리빙 리퀴즈 앤 맨션즈(Living Liquidz and Mansionz) 창립자 겸 카르텔 브라더스 공동 창립자는 "인도 고급 주류 시장은 급변하고 있으며, 더글렌저니스는 그 흐름 속에서 탄생한 브랜드다. 그런데 이렇게 일찍 세계적으로 찬사를 받게 되어 대단히 기쁘다. 병 하나하나에는 수년간의 인내와 예술성, 그리고 완벽을 향한 노고가 깃들어 있다. 이번 수상은 진정성과 장인 정신이 여전히 좋은 제품의 근본임을 다시금 확인시켜 주는 계기였다"고 말했다.

현재 더글렌저니스 Cask Series는 마하라슈트라(Maharashtra) 소재 일부 소매점에서 판매 중이나 향후 몇 달 안에 다른 대도시에서도 순차 출시될 예정이다. 앞으로 세계 시장에서 인도 럭셔리 주류의 행보가 주목된다.

더글렌저니스 소개

더글렌저니스는 글렌워크(Glenwalk)를 만든 카르텔 브라더스가 만들고 아제이 데브건이 공동 설립한 21년산 싱글 몰트 스카치 위스키다. 한정판 위스키로 엄선된 미국산 오크통에서 에이징되어 바닐라와 익은 과일, 스모크향이 어우러져 맛이 깊고 부드러우며 풍미가 복합적인 것이 특징이다.

