The GlenJourneys de Ajay Devgn y Cartel Bros gana en grande en el escenario mundial con el "Mejor whisky escocés de malta" en IWS 2025 y la Medalla de Oro en los Spirits Selection Awards en México

La marca ha sido galardonada con el título de "Mejor whisky escocés de malta" en los India Wines & Spirits Awards 2025 y una Medalla de Oro en los Spirits Selection Awards en México, marcando un notable debut para un whisky premium de propiedad india en el escenario mundial.

Estos primeros reconocimientos subrayan el compromiso inquebrantable de The GlenJourneys con la artesanía, la innovación y la autenticidad. La edición Pioneer de 21 años de GlenJourneys, con solo 600 botellas en todo el mundo, la convierte en una experiencia exclusiva. Destilado y madurado en las Tierras Altas de Escocia , el whisky encarna un proceso meticuloso: envejece en barricas de roble americano seleccionadas a mano y termina en barricas de ron, bourbon y jerez . Con un precio de 6409 ₹ , la serie Cask ofrece una expresión rica y en capas que equilibra la profundidad, la suavidad y la complejidad, cualidades que han conmovido tanto a los conocedores como a los críticos de todo el mundo.

Al hablar sobre este hito, Ajay Devgn, cofundador de The GlenJourneys , dijo: "Recibir tal reconocimiento mundial tan pronto es a la vez humillante e inspirador. The GlenJourneys nació de la visión de crear algo atemporal, un whisky que cuenta una historia de pasión, perseverancia y arte. Estos premios reafirman que vamos por buen camino. Nuestro objetivo siempre ha sido poner a la India en el mapa mundial del whisky, y esta victoria nos motiva a seguir subiendo el listón de la excelencia ".

Mokksh Sani, fundador de Living Liquidz y Mansionz, y cofundador de Cartel Bros, añadió: "El mercado de bebidas espirituosas de lujo de la India está evolucionando rápidamente, y The GlenJourneys representa esa evolución. Que la marca gane tal reconocimiento mundial tan temprano en su trayectoria es realmente especial. Cada botella refleja años de paciencia, arte y una búsqueda inquebrantable de la perfección. Estos premios nos recuerdan que la autenticidad y la artesanía siguen hablando el lenguaje universal de la excelencia ".

Actualmente disponible en puntos de venta seleccionados en Maharashtra, la serie Cask de GlenJourneys verá un lanzamiento gradual a otras ciudades metropolitanas en los próximos meses, marcando el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para los licores de lujo de propiedad india en el mapa mundial.

SOBRE LOS GLENJOURNEYS

The GlenJourneys es un exclusivo whisky escocés de malta de 21 años elaborado por Cartel Bros., los creadores de Glenwalk, y cofundado por Ajay Devgn. Envejecido en barricas de roble americano seleccionadas a mano, este whisky de edición limitada ofrece un perfil de sabor rico, suave y complejo con notas de vainilla, fruta madura y un persistente susurro de humo.

