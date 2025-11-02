The GlenJourneys من Ajay Devgn وCartel Bros يحصد جائزتين عالميتين: لقب "أفضل ويسكي سكوتش أحادي المالت" في IWS 2025 وذهبية Spirits Selection بالمكسيك

تؤكد هذه الجوائز المبكرة التزام The GlenJourneys الثابت بالحرفية الرفيعة والابتكار والأصالة في صناعة الويسكي . يمثل إصدار The GlenJourneys Pioneer Edition البالغ عمره 21 عامًا تجربة حصرية بامتياز، إذ لا يتجاوز إنتاجه 600 زجاجة حول العالم. قُطّر هذا الويسكي وعُتّق في مرتفعات اسكتلندا وفق عملية استثنائية الدقة، حيث يُعتّق في براميل من خشب البلوط الأمريكي المنتقاة بعناية فائقة، ثم يُنهى تعتيقه في براميل الروم والبوربون والشيري. بسعر 6409 روبية هندية، تقدم Cask Series طابع نكهة غنيًا ومعقدًا يجمع بين العمق والنعومة والتعقيد، وهي صفات نالت إعجاب خبراء ونقاد الويسكي العالميين.

تعليقًا على هذا الإنجاز، قال Ajay Devgn ، المؤسس المشارك لـ The GlenJourneys : "الحصول على هذا الاعتراف العالمي في بداية مسيرتنا أمر يدعو للفخر ويلهمنا في آن واحد. انطلقنا برؤية واضحة لصنع ويسكي فريد لا يُنسى يروي قصة الشغف والإصرار والفن الرفيع. تؤكد هذه الجوائز أننا على الطريق الصحيح. هدفنا أن نضع الهند على خريطة الويسكي العالمية، وهذا الفوز يدفعنا لمواصلة السعي نحو التميز."

من جهته، قال Mokksh Sani ، مؤسس Living Liquidz و Mansionz والمؤسس المشارك لـ Cartel Bros : "يشهد قطاع المشروبات الروحية الفاخرة في الهند تطورًا ملحوظًا، و The GlenJourneys تجسد هذا التطور. حصول العلامة على هذه الإشادة العالمية في وقت مبكر من مسيرتها إنجاز استثنائي بكل المقاييس. كل زجاجة تعكس سنوات من الصبر والحرفية الرفيعة والسعي الدؤوب نحو الكمال. تذكرنا هذه الجوائز بأن الأصالة والحرفية لغة عالمية يفهمها الجميع."

تتوفر The GlenJourneys Cask Series حاليًا في منافذ بيع مختارة في ولاية ماهاراشترا، على أن يتم طرحها تدريجيًا في مدن رئيسية أخرى خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة ومثيرة للمشروبات الروحية الفاخرة الهندية على الساحة العالمية.

نبذة عن The GlenJourneys

The GlenJourneys ويسكي سكوتش أحادي المالت حصري يبلغ عمره 21 عامًا، من إبداع Cartel Bros (صانعة Glenwalk ) بالمشاركة مع Ajay Devgn . يُعتّق هذا الويسكي محدود الإصدار في براميل من خشب البلوط الأمريكي المنتقاة بعناية، ويتميز بطابع نكهة غني وسلس ومعقد مع لمحات من الفانيليا والفاكهة الناضجة ونفَس خفيف من الدخان.

