Ajay Devgn 與 Cartel Bros 打造的「The GlenJourneys 」威士忌榮耀登頂國際舞台，於 2025 年國際威士忌大賽 (IWS) 摘得「最佳單一麥芽蘇格蘭威士忌」桂冠，並在墨西哥烈酒評選大賽中勇奪金獎殊榮。

這些早期榮譽彰顯出 The GlenJourneys 對工藝、創新與真實性的堅定承諾。全球僅限量 600 支的 GlenJourneys 21 年先鋒版，更使其成為獨一無二的珍藏體驗。這款威士忌於蘇格蘭高地蒸餾並陳釀，凝聚了精益求精的工藝——先於手工精選的美國橡木桶中熟成，再於蘭姆酒桶、波本酒桶與雪莉酒桶中完成最後的風味修飾。售價為 6,409₹，Cask Series 桶裝系列呈現出層次豐富的風味表現，完美平衡了深度、順滑度與複雜性——這些特質已深深打動全球鑑賞家與評論家的心弦。

Ajay Devgn 是 The GlenJourneys 的共同創辦人，談及這次里程碑時表示： 「如此早獲得全球認可，既令人謙卑，又令人振奮。GlenJourneys 誕生的願景是製作永恆的威士忌，這款威士忌講述了熱情、堅毅和藝術的故事。這些獎項，重新證明我們走上正確的道路。我們的目標一直是將印度放在全球威士忌版圖上，而這次勝利激勵我們繼續提高卓越標準。」

Mokksh Sani 是 Living Liquidz 與 Mansionz 創辦人以及 Cartel Bros 共同創辦人，他補充說：「India's luxury spirits market is evolving rapidly, and The GlenJourneys represents that evolution. 對於品牌如此早在旅程中獲得這樣的全球讚譽，真的很特別。每瓶都反映了多年的耐心、藝術，以及對完美的追求。這些獎項喚醒我們，真實性與工藝精湛始終以卓越的普世語言傳遞著其價值。」

目前於 馬哈拉施特拉邦精選零售店鋪有售的 The GlenJourneys 桶裝系列 ，未來數月內，將分階段進駐其他主要都市 ，為印度奢華烈酒品牌在世界版圖上開啟嶄新的篇章。

THE GLENJOURNEYS 簡介

GlenJourneys 是一款由 Cartel Bros. 打造的 21 年陳釀頂級單一麥芽蘇格蘭威士忌，該公司亦為 Glenwalk 威士忌的創始者，並與 Ajay Devgn 共同創辦。這款限量版威士忌於手工精選的美國橡木桶中陳釀，呈現出豐郁、柔順且層次豐富的風味特質，交織著香草與熟成水果的氣息，尾韻更蘊含一抹悠長的煙燻餘韻。

