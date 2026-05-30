THE KILLERS AGITA O SHOW DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE APRESENTADO PELA PEPSI®
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30 mai, 2026, 18:01 GMT
Milhões de fãs de todo o mundo assistiram à apresentação imperdível da lendária banda de rock antes do grande jogo da temporada de futebol de clubes.
BUDAPESTE, Hungria, 30 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – Os superstars globais The Killers fizeram uma performance excepcional na Puskás Aréna em Budapeste, para o Show de Abertura da Final da UEFA Champions League deste ano, apresentado pela Pepsi.
O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi, ocorreu minutos antes do maior jogo da temporada de futebol entre o ArsenalFC e o Paris St. Germain, com a banda The Killers apresentando sucessos clássicos e hinos do tamanho de estádios, incluindo "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done" e "Mr. Brightside".
A banda levou seu carisma icônico ao maior palco do futebol de clubes, proporcionando uma experiência inesquecível para os milhares de pessoas no estádio e os milhões que assistiam em todo o mundo, unindo torcedores de futebol e fãs de música.
Desde que chegou ao palco mundial com seu lendário álbum de estréia de 2004, Hot Fuss, os Killers passaram a consolidar seu lugar como ícones do rock mundialmente reconhecidos do século XXI. A banda vendeu mais de 35 milhões de álbuns, incluindo sucessos multiplatina como "Mr. Brightside", "When You Were Young" e "Human", e recentemente eles confirmaram que estão trabalhando em seu oitavo álbum de estúdio, com apresentações eletrizantes em todo o mundo também previstas para breve.
Antes do pontapé inicial, os torcedores no estádio e em toda a transmissão global foram surpreendidos com a aparição de Sir David Beckham nas telas perguntando: "prontos para começar?". Enquanto Beckham jogava uma moeda em uma jukebox, colocando um vinil da banda The Killers em movimento, o pitch foi transformado em um espetáculo iluminado por neon, com visuais ousados e coreografia inspirada nas raízes da banda em Las Vegas.
Com uma antiga herança no esporte e na música, a Pepsi apresenta o Show de Abertura da Final da UEFA Champions League desde 2016, fundindo todos os anos os mundos do futebol e da música para criar uma noite de entretenimento épico. O evento resume a plataforma global plurianual da Pepsi, a Pepsi Football Nation, que celebra a cultura do futebol dentro e fora do campo, aproximando os torcedores de todo o mundo de momentos que transcendem os 90 minutos de uma partida de futebol.
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FONTE Pepsi
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