THE KILLERS AGITA O SHOW DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE APRESENTADO PELA PEPSI®

Milhões de fãs de todo o mundo assistiram à apresentação imperdível da lendária banda de rock antes do grande jogo da temporada de futebol de clubes.

BUDAPESTE, Hungria, 30 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- #PEPSIKICKOFFSHOW – Os superstars globais The Killers fizeram uma performance excepcional na Puskás Aréna em Budapeste, para o Show de Abertura da Final da UEFA Champions League deste ano, apresentado pela Pepsi.

THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images. THE KILLERS headline the UEFA Champions League Final Kick Off Show presented by Pepsi at the Puskás Aréna in Budapest, via Getty Images.

O Show de Abertura da Final da UEFA Champions League, apresentado pela Pepsi, ocorreu minutos antes do maior jogo da temporada de futebol entre o ArsenalFC e o Paris St. Germain, com a banda The Killers apresentando sucessos clássicos e hinos do tamanho de estádios, incluindo "When You Were Young", "Human", "All These Things That I've Done" e "Mr. Brightside".

A banda levou seu carisma icônico ao maior palco do futebol de clubes, proporcionando uma experiência inesquecível para os milhares de pessoas no estádio e os milhões que assistiam em todo o mundo, unindo torcedores de futebol e fãs de música.

Desde que chegou ao palco mundial com seu lendário álbum de estréia de 2004, Hot Fuss, os Killers passaram a consolidar seu lugar como ícones do rock mundialmente reconhecidos do século XXI. A banda vendeu mais de 35 milhões de álbuns, incluindo sucessos multiplatina como "Mr. Brightside", "When You Were Young" e "Human", e recentemente eles confirmaram que estão trabalhando em seu oitavo álbum de estúdio, com apresentações eletrizantes em todo o mundo também previstas para breve.

Antes do pontapé inicial, os torcedores no estádio e em toda a transmissão global foram surpreendidos com a aparição de Sir David Beckham nas telas perguntando: "prontos para começar?". Enquanto Beckham jogava uma moeda em uma jukebox, colocando um vinil da banda The Killers em movimento, o pitch foi transformado em um espetáculo iluminado por neon, com visuais ousados e coreografia inspirada nas raízes da banda em Las Vegas.

Com uma antiga herança no esporte e na música, a Pepsi apresenta o Show de Abertura da Final da UEFA Champions League desde 2016, fundindo todos os anos os mundos do futebol e da música para criar uma noite de entretenimento épico. O evento resume a plataforma global plurianual da Pepsi, a Pepsi Football Nation, que celebra a cultura do futebol dentro e fora do campo, aproximando os torcedores de todo o mundo de momentos que transcendem os 90 minutos de uma partida de futebol.

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FONTE Pepsi