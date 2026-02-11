Alimentaria + Hostelco 2026 reunirá 100 empresas latino-americanas

A América Latina reforça seu destaque na Alimentaria + Hostelco, a principal plataforma de alimentos, bebidas, serviços alimentícios e equipamentos de hospitalidade da Espanha e uma das principais feiras internacionais do mundo, que retornará ao local da Gran Via, em Fira de Barcelona, de 23 a 26 de março de 2026.

BARCELONA, Espanha, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A participação da América Latina alcançará 100 empresas, com ampliação de mais de 1.000 m² de espaço de exposição, o que representa um aumento de 20%, reforçando o posicionamento do evento como um ponto de encontro fundamental para o setor agroalimentar e hoteleiro da região.

Entre os mercados latino-americanos mais representados estão Argentina, Porto Rico, México, Equador, Colômbia e Peru, com notável crescimento de empresas colombianas, além de uma presença fortalecida do Brasil e do México.

Uma das principais novidades desta edição é o aumento da presença de operadores de serviços de alimentação, incluindo grandes grupos como Alsea México (operadora do Burger King e Starbucks), bem como cadeias especializadas como a Cafeino. A presença confirmada de grandes redes de supermercados, incluindo Walmart, City Super e Ocino Sud, também deve aumentar significativamente as oportunidades de negócios para os expositores latino-americanos.

A Alimentaria + Hostelco consolida sua liderança global com um aumento de 41% nas empresas internacionais em comparação com 2024. Das mais de 3.300 empresas expositoras esperadas, quase 1.000 serão internacionais, representando mais de 70 países, com forte participação dos mercados asiático, europeu e latino-americano.

Espera-se que os visitantes internacionais respondam por 25% dos quase 110.000 participantes profissionais, incluindo importadores de países latino-americanos interessados nas oportunidades oferecidas pela feira. Notavelmente, 28% dos compradores internacionais esperados virão da América Latina, atrás apenas da Europa e superando a Ásia, América do Norte, África e Oriente Médio.

Conectar a indústria e a hospitalidade da futura

Alimentaria+Hostelco, organizada pela Alimentaria Exhibitions, uma empresa da Fira de Barcelona, reunirá cerca de 3.300 empresas expositoras em 100.000 m2 de rede e 7 pavilhões, ocupando quase todo o local da Gran Vía da Fira de Barcelona. Comemorando seu 50º aniversário, o evento reafirma seu papel como uma plataforma global de negócios, internacionalização e networking para os setores agroalimentar e de hospitalidade, com a expectativa de receber mais de 110 mil visitantes profissionais, 25% deles internacionais.

