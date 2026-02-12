アリメンタリア＋ホステルコ2026にアジア企業300社以上が参加

スペインの食品、飲料、フードサービス、ホスピタリティ機器分野を代表するプラットフォームであり、世界有数の国際見本市の一つであるアリメンタリア＋ホステルコの次回開催に、アジアから300社以上の企業が参加します。このイベントは、2026年3月23日から26日まで、フィラ・デ・バルセロナ・グランビア会場で開催されます。

バルセロナ、スペイン, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- 確定したアジアの出展者数は300社を超え、展示面積は20%増の3,000㎡に達しています。見本市で最も多く出展している国は、中国、韓国、日本、タイ、台湾、インドネシア、ベトナム、マレーシアで、缶詰、香辛料、食肉、植物油などの分野で特に強い存在感を示しています。中国は、Alimentaria + Hostelcoにおいて、イタリア、ポーランドに次ぐ第3位の国際出展国としての地位を固めています。出展するアジアの主要企業には、BidFood（アジア）、TME（マレーシア）、Big Basket（インド）、Lotte Martチェーン（韓国）などが含まれます。

アリメンタリア＋ホステルコは、2024年と比較して国際出展者数が41％増加し、世界的なリーダーシップを強化しています。3,300社を超える出展予定企業のうち、約1,000社が70カ国以上からの国際企業で、特にアジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカの市場からの参加が目立ちます。

見本市を訪れるバイヤーの中で、アジアは特別な役割を果たします。アリメンタリア＋ホステルコは、見本市を訪れる約11万人の専門家のうち25%が海外からの来場者となり、その中にはスペインおよび世界各国の製品に関心を持つアジア市場の輸入業者が含まれると見込んでいます。国際バイヤーの22%がアジアから訪れると予想されており、これはアリメンタリア＋ホステルコのバイヤー出身地域として、ヨーロッパとラテンアメリカに次ぐ第3位で、北米、アフリカ、中東を上回ります。

未来の産業とホスピタリティをつなぐ

Fira de Barcelona傘下のAlimentaria Exhibitionsが主催するアリメンタリア＋ホステルコには、約3,300社の出展企業が参加します。純展示面積100,000㎡、7つのパビリオンを使用し、フィラ・デ・バルセロナ・グランビア会場のほぼ全体を使用する規模で開催される予定です。50周年を迎える同見本市は、11万人を超える専門家の来場を見込んでおり、そのうち25％は海外からの来場者で、ビジネス、国際化、ネットワーキングを促進するプラットフォームとして、業界の主要な世界見本市の一つとしてのリーダーシップを再確認しています。

www.alimentaria.com

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2891043/FIRA_ASIA.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/5781433/Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona