Stéphane Rolland transforma a noite de núpcias de Barcelona em uma celebração do amor

BARCELONA, Espanha, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O estilista francês Stéphane Rolland fez sua estreia na passarela espanhola na noite de quarta-feira na décima edição da Noite de Núpcias de Barcelona, transformando a gala em um espetáculo multidisciplinar de moda, música, arte e poesia. A apresentação, realizada durante a Barcelona Bridal Fashion Week 2026 (BBFW), marcou um marco para o evento e apresentou a visão do estilista sobre a moda nupcial como uma expressão emocional e artística.

O designer Stéphane Rolland e as modelos Nieves Álvarez e Ariadna Gutiérrez durante o desfile Barcelona Bridal Night.

Sob o título Love for Peace, Rolland e seu parceiro Pierre Martinez, atuando como diretor artístico, conceberam uma cerimônia visual e musical no Pavilhão 8 do local Montjuïc da Fira de Barcelona. Iluminação, som e design espacial impulsionaram uma narrativa otimista que enquadrou a moda como uma linguagem universal e um símbolo de paz e esperança.

A noite começou com um desfile com 23 designs criados por alunos das escolas de moda IED Barcelona, LCI Barcelona e ESDI e desenvolvidos sob a orientação direta de Stéphane Rolland como parte do projeto Sculpted by Nature. As peças, confeccionadas a partir de tecidos fornecidos por Gratacós, exploraram a relação entre natureza, volume e formas orgânicas por meio de silhuetas esculturais, estruturas precisas e atenção meticulosa aos detalhes, destacando a transmissão de expertise e o diálogo intergeracional que marcou o início da gala.

Rolland então apresentou 80 looks, incluindo sua linha de noivas pronta para vestir, Noce de Sang, e uma seleção de vestidos de alta costura exclusivos. Nieves Álvarez, musa frequente do mestre francês, desfilou ao lado da top-model latino-americana Ariadna Gutiérrez, e de modelos como Laura Sánchez, Davinia Pelegrí, Marta Ortiz e Mercedes Muñoz.

A música ao vivo foi fornecida pela Orquestra Sinfônica da Juventude de Barcelona (JOSB), conduzida por Carlos Checa e composta por 65 músicos, que acompanharam o show com um repertório eclético e emocional, incluindo obras de Chopin, Debussy, Bach ou Vivaldi. A atriz Nathalie Poza recitou "Cet amour", de Jacques Prévert, e trechos de canções de amor clássicas entre sequências.

Antes da BBFW, Rolland doou 22 esboços originais agora exibidos na instalação do museu Barcelona Bridal Night para arrecadar fundos para a Fundação Kálida, que apoia pessoas em tratamento contra o câncer e suas famílias. A gala terminou com uma celebração do décimo aniversário, com um bolo comemorativo criado pela Lolita Bakery, reforçando o estatuto do evento como uma plataforma internacional chave na moda nupcial.

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FONTE Fira de Barcelona