超過 300 間亞洲公司將參與 Alimentaria + Hostelco 2026

超過 300 間亞洲公司將參與下屆 Alimentaria + Hostelco，此盛會是西班牙食品、飲品、餐飲服務及酒店設備的頂尖平台，更是全球舉足輕重的國際貿易展覽。 展會將於 2026 年 3 月 23 日至 26 日，重返巴塞隆拿 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展館舉行。

西班牙巴塞隆拿2026年2月12日 /美通社/ -- 已確認的亞洲參展商數目超過 300 家，展覽面積更增加兩成，達到 3,000 平方米。 展會中參展商最多的國家及地區包括中國大陸、韓國、日本、泰國、台灣地區、印尼、越南和馬來西亞，於罐頭食品、香料、肉類及植物油等領域的參與尤其踴躍。 中國穩守 Alimentaria + Hostelco 第三大國際參展國的位置，僅次於意大利及波蘭。 參與展會的亞洲龍頭企業包括 BidFood（亞洲）、TME（馬來西亞）、Big Basket（印度）以及 Lotter Mart 連鎖企業（南韓）等。

與 2024 年相比，Alimentaria + Hostelco 的國際參展商數目激增 41%，彰顯其全球領導地位。 預計超過 3,300 間的參展商中，有近 1,000 間為國際企業，來自超過 70 個國家，亞洲、歐洲及拉丁美洲市場陣容令人刮目相看。