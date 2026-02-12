超過 300 間亞洲公司將參與 Alimentaria + Hostelco 2026
新聞提供者Fira de Barcelona
12 2月, 2026, 10:00 CST
超過 300 間亞洲公司將參與下屆 Alimentaria + Hostelco，此盛會是西班牙食品、飲品、餐飲服務及酒店設備的頂尖平台，更是全球舉足輕重的國際貿易展覽。 展會將於 2026 年 3 月 23 日至 26 日，重返巴塞隆拿 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展館舉行。
西班牙巴塞隆拿2026年2月12日 /美通社/ -- 已確認的亞洲參展商數目超過 300 家，展覽面積更增加兩成，達到 3,000 平方米。 展會中參展商最多的國家及地區包括中國大陸、韓國、日本、泰國、台灣地區、印尼、越南和馬來西亞，於罐頭食品、香料、肉類及植物油等領域的參與尤其踴躍。 中國穩守 Alimentaria + Hostelco 第三大國際參展國的位置，僅次於意大利及波蘭。 參與展會的亞洲龍頭企業包括 BidFood（亞洲）、TME（馬來西亞）、Big Basket（印度）以及 Lotter Mart 連鎖企業（南韓）等。
與 2024 年相比，Alimentaria + Hostelco 的國際參展商數目激增 41%，彰顯其全球領導地位。 預計超過 3,300 間的參展商中，有近 1,000 間為國際企業，來自超過 70 個國家，亞洲、歐洲及拉丁美洲市場陣容令人刮目相看。
亞洲買家在參觀展會時將擔當特殊角色。 Alimentaria + Hostelco 預計，在近 110,000 名到訪展會的專業人員中，有 25% 為國際訪客，當中包括對西班牙及世界各地產品感興趣的亞洲市場進口商。 預計 22% 的國際買家將來自亞洲，使亞洲成為該展會中買家的第三大來源地，僅次於歐洲和拉丁美洲，超越北美洲、非洲及中東。
聯繫未來工業與款待業
由 Fira de Barcelona 旗下公司 Alimentaria Exhibitions 主辦的 Alimentaria+Hostelco，預計參展企業約有 3,300 間，佔用 100,000 平方米淨面積及七個展館，幾乎包攬 Fira de Barcelona 整個 Gran Vía 場地。 值此五十週年之慶，展會預計將吸引超過 110,000 名專業訪客，其中 25% 來自海外，再度確立其作為行內全球一大主要展會的領導地位，成為推動商業合作、國際化及人脈網絡的重要平台。
SOURCE Fira de Barcelona
分享這篇文章