BARCELONA, Espanha, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A principal plataforma de feiras do setor de alimentos, bebidas, serviços de alimentação e equipamentos de hospitalidade fecha hoje com forte participação e resultados de negócios, em uma edição marcada por seu maior número de expositores internacionais e participação significativa de compradores nacionais e internacionais. O evento, que comemorou o 50º aniversário da Alimentaria, também se destacou pelo protagonismo do setor Horeca e pela promoção de inovações e soluções de produtos para o setor.

Alimentaria+Hostelco fecha com sucesso sua edição mais internacional

Durante os quatro dias da feira, quase 109.600 profissionais visitaram o evento, 25% deles internacionais, de 120 países, principalmente dos EUA, Europa e América Latina. Compradores e visitantes profissionais foram atraídos pela grande variedade de ofertas apresentadas por mais de 3.300 empresas expositoras, 1.200 delas de mais de 70 países, em um evento que promoveu a internacionalização, oportunidades de negócios e competitividade de setores estratégicos da economia espanhola.

Nesse sentido, as empresas internacionais participantes representaram 30% a mais do que a edição anterior, em 2024, com um aumento de 40% no espaço de exposição destinado à presença internacional. A Europa, com a Polônia como País de Honra, juntamente com a América Latina e a América do Norte, concentrou grande parte dessa representação internacional.

Além disso, durante os quatro dias do evento, foram realizados mais de 14.500 encontros de negócios entre as empresas participantes e mais de 2.700 compradores e importadores de 120 países convidados pela feira.

Promoção do canal Horeca e inovação

Uma das áreas de maior sucesso desta edição foi a dedicada ao canal Horeca, que, em linha com o compromisso estratégico do evento com o food service e a hospitalidade, cresceu este ano em 40% reunindo mais de 600 empresas do setor.

Nesse sentido, novos produtos e desenvolvimentos voltaram a estar no centro do evento. A mostra tornou-se uma vitrine para propostas pioneiras, particularmente oferecendo soluções mais saudáveis, com menos impacto ambiental, bem como aplicações de inteligência artificial voltadas para uma nutrição cada vez mais personalizada.

Como resultado da sua colaboração com a Fundació Banc dels Aliments, Alimentaria + Hostelco, uma centena de voluntários da ONG recolherá mais de 20.000 kg de alimentos e bebidas doados pelas empresas expositoras.

A próxima edição da Alimentaria+Hostelco acontecerá de 20 a 23 de março de 2028 no local Gran Via da Fira de Barcelona.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

FONTE Fira de Barcelona