BARCELONE, Espagne, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- L'Europe sera à la tête de la participation internationale à Alimentaria + Hostelco, la principale plate-forme internationale espagnole pour l'alimentation, les boissons, les services alimentaires et les équipements d'accueil, et l'un des principaux salons professionnels internationaux, qui reviendra à la Fira de Barcelona sur le site de Gran Via du 23 au 26 mars 2026. Avec plus de 650 exposants, la participation européenne augmentera de 25 % par rapport à 2024, occupant plus de 10 000 m².

Plus de 650 entreprises européennes participeront à Alimentaria + Hostelco 2026

La surface d'exposition européenne atteindra 10 000 m², soit une augmentation de 25 %. Au total, plus de 650 entreprises y participeront, sans compter les exposants espagnols, ce qui renforce la position de leader de l'Europe au sein de l'événement. Les pays européens les plus présents sont l'Italie, la Pologne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas, la Roumanie, la France et l'Autriche.

Cette édition sera également marquée par de nouvelles participations institutionnelles et sectorielles d'entités internationales telles qu'Advantage Austria, la Chambre de commerce française et Taste France, qui aura son propre pavillon, ainsi que la Hongrie, entre autres. En outre, Gefa Exportservice Germany revient après avoir été absent en 2024, ce qui témoigne d'un regain d'intérêt de la part du marché allemand.

Le dynamisme de l'espace européen se reflète dans l'extension de l'espace d'exposition, l'intégration de nouveaux pays et la diversité des catégories représentées : des produits gastronomiques, des produits laitiers et de l'huile à la viande, aux conserves, aux cafés, à la boulangerie, aux biscuits, aux snacks et à l'équipement horeca.

Avec près de 200 entreprises, l'Italie sera une fois de plus à la tête de la présence internationale et représentera la plus grande délégation étrangère au salon. À noter également la présence de la Pologne, qui détient le titre de pays invité et exposera tout son potentiel agroalimentaire avec 100 entreprises.

Alimentaria + Hostelco s'attend à ce que 25 % des quelque 110 000 professionnels qui visiteront le salon soient internationaux, dont 27 % en provenance d'Europe. Elle consolide ainsi sa position de leader mondial avec une augmentation de 41 % des entreprises exposantes internationales par rapport à 2024. Sur les plus de 3 300 entreprises prévues, près de 1 000 seront internationales, représentant plus de 70 pays.

Organisé par Alimentaria Exhibitions, une société de Fira de Barcelona, Alimentaria + Hostelco 2026 prévoit de réunir environ 3 300 sociétés exposantes, occupant 100 000 m² nets répartis dans sept halls. Célébrant son 50e anniversaire, l'événement devrait accueillir plus de 110 000 visiteurs professionnels, dont 25 % d'internationaux, réaffirmant ainsi sa position en tant que l'une des principales foires commerciales au monde et plateforme clé pour le développement des affaires, l'internationalisation et la mise en réseau.

