Alimentaria + Hostelco 2026 reunirá a 100 empresas latinoamericanas

América Latina refuerza su protagonismo en Alimentaria + Hostelco, la plataforma líder en España de alimentos, bebidas, servicios de alimentos y equipos de hospitalidad y una de las principales ferias internacionales del mundo, que regresará al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 23 al 26 de marzo de 2026.

BARCELONA, España, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La participación latinoamericana alcanzará las 100 empresas, con un espacio de exposición de más de 1.000 m², lo que representa un aumento del 20 %, reforzando el posicionamiento del evento como un punto de encuentro clave para la industria agroalimentaria y hotelera en la región.

Entre los mercados latinoamericanos más representados se encuentran Argentina, Puerto Rico, México, Ecuador, Colombia y Perú, con un crecimiento notable de las empresas colombianas, así como una presencia fortalecida de Brasil y México.

Una de las novedades clave de esta edición es la mayor presencia de operadores de servicios de alimentos, incluidos grupos importantes como Alsea México (operador de Burger King y Starbucks), así como cadenas especializadas como Cafeino. También se espera que la asistencia confirmada de grandes cadenas de supermercados, como Walmart, City Super y Ocino Sud, aumente significativamente las oportunidades de negocio para los expositores latinoamericanos.

Alimentaria + Hostelco consolida su liderazgo mundial con un aumento del 41 % en empresas internacionales respecto a 2024. De las más de 3.300 empresas expositoras previstas, cerca de 1.000 serán internacionales, representando a más de 70 países, con una fuerte participación de los mercados asiáticos, europeos y latinoamericanos.

Se espera que los visitantes internacionales representen el 25 % de los casi 110.000 asistentes profesionales, incluidos los importadores de países latinoamericanos interesados en las oportunidades que ofrece la feria. Cabe destacar que el 28 % de los compradores internacionales esperados provendrán de América Latina, solo por detrás de Europa y superando a Asia, América del Norte, África y Medio Oriente.

Conectando la industria y la hostelería del futuro

Alimentaria+Hostelco, organizado por Alimentaria Exhibitions, una empresa de Fira de Barcelona, reunirá alrededor de 3.300 empresas expositoras en 100.000m2 netos y 7 pabellones, ocupando casi todo el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. Con motivo de su 50aniversario, el evento reafirma su papel como plataforma global de negocios, internacionalización y creación de redes para los sectores agroalimentario y de la hostelería, que espera recibir más de 110.000 visitantes profesionales, el 25 % de ellos internacionales.

