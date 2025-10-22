Alps Blockchain anuncia mudança de marca corporativa para Alps

Refletindo sua evolução para uma construtora global de infraestrutura de data centers de nova geração, que impulsionam o Bitcoin e, futuramente, a computação em IA

TRENTO, Itália, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Alps Blockchain, líder europeia em infraestrutura digital e mineração de Bitcoin, anunciou hoje sua mudança de marca corporativa para Alps, marcando um novo capítulo em seu crescimento como uma empresa de infraestrutura totalmente integrada.

A mudança de marca destaca a transformação da Alps de uma operadora pioneira em mineração de Bitcoin para uma construtora e gestora verticalmente integrada de data centers avançados, capaz de converter energia em computação digital — desde a mineração de Bitcoin com sistemas ASIC até, no futuro, a computação de alto desempenho (HPC) para inteligência artificial.

"Essa mudança de marca reflete o que a Alps se tornou," afirmou Francesco Buffa, CEO e cofundador da Alps. "Não somos mais apenas uma empresa de blockchain — somos uma empresa de infraestrutura. Projetamos, construímos e operamos data centers de alta eficiência desde o início, transformando energia em poder computacional que alimenta a economia digital."

"Do ponto de vista financeiro, produzir poder computacional para a rede Bitcoin sempre proporcionou — e continua proporcionando — um fluxo de caixa constante e sem precedentes no setor de infraestrutura digital," acrescentou Francesca Failoni, CFO e cofundadora da Alps. "Essa base sólida nos permite planejar com uma visão de longo prazo e integrar estrategicamente novas aplicações, como a computação em IA, à nossa infraestrutura existente."

Desde sua fundação em 2018, a Alps desenvolveu e gerenciou data centers modulares e energeticamente eficientes na Itália, Paraguai, Equador, Omã e Estados Unidos, com infraestrutura e contratos de energia já estabelecidos para atingir 15 EH/s de poder computacional em um futuro próximo, o que equivale a aproximadamente 1,5% do hash rate global do Bitcoin.

A Alps controla e opera mais de 250 MW de capacidade instalada ou pronta para implantação, com uma eficiência energética de 15,4 J/TH, entre as melhores do mundo. A empresa segue com um ambicioso plano de expansão até 2029.

A transição para Alps representa melhor essa missão ampliada e posiciona a empresa como um agente-chave na interseção emergente entre energia e infraestrutura digital. A Alps integra toda a cadeia de valor — desde o desenvolvimento de locais e engenharia elétrica até a fabricação de data centers em contêiner e operações no local — permitindo implantação escalável e sustentável em todo o mundo.

A estrutura jurídica da empresa, a composição acionária e os projetos em andamento permanecem inalterados.

Sobre a Alps

Alps é uma empresa de infraestrutura digital que projeta, constrói e gerencia data centers modulares e energeticamente eficientes que transformam energia em computação. Por meio de sua rede global de locais, a Alps produz poder computacional para mineração de Bitcoin e se prepara para expandir para aplicações de computação de alto desempenho. Fundada em Trento em 2018, a Alps atua na Europa, Oriente Médio e Américas.

Você pode acessar o kit de mídia oficial, que inclui a nova identidade visual e as fazendas de mineração, aqui.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2800995/ALPS_Logo.jpg

FONTE ALPS