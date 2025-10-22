Alps Blockchain kondigt een bedrijfsrebranding naar Alps aan

Hiermee weerspiegelt het bedrijf haar evolutie naar een wereldwijde bouwer van datacenterinfrastructuur van de volgende generatie die Bitcoin en, in de toekomst, AI-computing voedt

TRENTO, Italië, 22 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain, een Europese leider op gebied van digitale infrastructuur en Bitcoin-mijnbouw, kondigde vandaag haar nakende bedrijfsrebranding naar Alps aan, waarmee een nieuw hoofdstuk in haar groei als volledig geïntegreerd infrastructuurbedrijf wordt gemarkeerd.

Deze rebranding benadrukt de transformatie van Alps van een baanbrekende Bitcoin-mijnexploitant naar een verticaal geïntegreerde bouwer en beheerder van geavanceerde datacenters, in staat om energie om te zetten in digitale berekeningen - van Bitcoin-mijnbouw met ASIC-systemen tot, in de toekomst, high-performance computing (HPC) voor artificiële intelligentie.

"Deze rebranding getuigt van wat Alps is geworden," aldus Francesco Buffa, CEO en medeoprichter van Alps. "We zijn niet langer enkel een blockchainbedrijf - we zijn een infrastructuurbedrijf. Wij ontwerpen, bouwen en beheren zeer efficiënte datacenters van nul af aan en zetten energie om in rekenkracht die de digitale economie voedt."

"Vanuit financieel perspectief heeft de productie van rekenkracht voor het Bitcoin-netwerk altijd gezorgd voor een constante en ongekende kasstroom in de digitale infrastructuurindustrie," voegt Francesca Failoni, CFO en medeoprichter van Alps toe. "Deze solide grondslag stelt ons in staat om met een langetermijnvisie te plannen en om nieuwe toepassingen zoals AI-computing strategisch binnen onze bestaande infrastructuur te integreren."

Sinds de oprichting in 2018 heeft Alps modulaire, energie-efficiënte datacenters ontwikkeld en beheerd in Italië, Paraguay, Ecuador, Oman en de Verenigde Staten. Er zijn al infrastructuur- en energiecontracten afgesloten om in de nabije toekomst 15 EH/s aan rekenkracht te bereiken, wat overeenkomt met grofweg 1,5% van de wereldwijde Bitcoin-hashrate.

Alps beheert en exploiteert meer dan 250 MW geïnstalleerde of gebruiksklare capaciteit, met een toonaangevende energie-efficiëntie van 15,4 J/TH, een van de beste ter wereld. Het bedrijf blijft een ambitieus uitbreidingsplan tegen 2029 nastreven.

De overgang naar Alps geeft deze uitgebreide missie beter weer en positioneert het bedrijf als een belangrijke speler in het opkomende raakvlak tussen energie en digitale infrastructuur. Alps integreert de volledige waardeketen - van siteontwikkeling en elektrotechniek tot productie van gecontaineriseerde datacenters en activiteiten op locatie - waardoor schaalbare en duurzame implementatie wereldwijd mogelijk is.

De juridische structuur van het bedrijf, de samenstelling van aandeelhouders en de lopende projecten blijven ongewijzigd.

Over Alps

Alps is een digitaal infrastructuurbedrijf dat modulaire, energie-efficiënte datacenters ontwerpt, bouwt en beheert die energie in rekenkracht omzetten. Via haar wereldwijde netwerk van vestigingen produceert Alps rekenkracht voor Bitcoin-mijnbouw en bereidt het zich op uitbreiding naar krachtige computertoepassingen voor. Alps werd in 2018 in Trento opgericht en is actief in Europa, het Midden-Oosten en het hele Amerikaanse continent.

U vindt de officiële mediakit, inclusief de nieuwe visuele identiteit en de mijnlocaties hier .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2800995/ALPS_Logo.jpg