Alps Blockchain annonce son changement de nom d'entreprise en Alps

Reflétant son évolution en tant que constructeur mondial d'infrastructures de centres de données de nouvelle génération alimentant le Bitcoin et, à l'avenir, l'informatique de l'IA

TRENTO, Italie, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain, un leader européen de l'infrastructure numérique et du minage de Bitcoin, a annoncé aujourd'hui son futur changement de nom pour devenir Alps , marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa croissance en tant qu'entreprise d'infrastructure pleinenement intégrée.

Ce changement de nom souligne la transformation d'Alps qui, autrefois opérateur pionnier dans le minage de Bitcoin devient un constructeur et gestionnaire verticalement intégré de centres de données avancés, capable de convertir l'énergie en calcul numérique - du minage de Bitcoin avec des systèmes ASIC à, à l'avenir, au calcul à haute performance (HPC) pour l'intelligence artificielle.

« Ce changement de marque reflète ce qu'Alps est devenu », a déclaré Francesco Buffa, PDG et cofondateur d'Alps. « Nous ne sommes plus seulement une entreprise de blockchain, nous sommes désormais une entreprise d'infrastructures. Nous concevons, construisons et exploitons des centres de données à haut rendement à partir de la base, transformant l'énergie en puissance de calcul qui alimente l'économie numérique. »

« D'un point de vue financier, la production de puissance de calcul pour le réseau Bitcoin a toujours assuré – et continue d'assurer – un flux de trésorerie régulier et inédit dans l'industrie de l'infrastructure numérique », a ajouté Francesca Failoni, directrice financière et cofondatrice d'Alps. « Cette base solide nous permet de planifier avec une vision à long terme et d'intégrer stratégiquement de nouvelles applications telles que l'informatique de l'IA dans notre infrastructure existante. »

Depuis sa fondation en 2018, Alps a développé et géré des centres de données modulaires et à faible consommation énergétique en Italie, au Paraguay, en Équateur, à Oman et aux États-Unis, avec des contrats d'infrastructure et d'énergie déjà en place pour atteindre 15 EH/s de puissance de calcul dans un avenir proche, ce qui équivaut à environ 1,5 % du taux de hachage mondial de Bitcoin.

Alps contrôle et exploite plus de 250 MW de capacité installée ou prête à être déployée, avec une efficacité énergétique de 15,4 J/TH, parmi les meilleures au monde. L'entreprise poursuit un plan d'expansion ambitieux jusqu'en 2029.

La transition vers Alps représente mieux cette mission élargie et positionne l'entreprise comme un acteur clé dans l'intersection émergente entre l'énergie et l'infrastructure numérique. Alps intègre l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement du site et de l'ingénierie électrique à la fabrication de centres de données conteneurisés et aux opérations sur site, permettant un déploiement évolutif et durable dans le monde entier.

La structure juridique de l'entreprise, la composition de son actionnariat et les projets en cours restent inchangés.

À propos de Alps

Alps est une entreprise d'infrastructure numérique qui conçoit, construit et gère des centres de données modulaires à haut rendement énergétique qui transforment l'énergie en calcul. Grâce à son réseau mondial de sites, Alps produit de la puissance de calcul pour le minage de Bitcoin et se prépare à se lancer dans des applications de calcul à haute performance. Fondée à Trente en 2018, l'entreprise est présente en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique.

Le kit média officiel, notamment la nouvelle identité visuelle et les exploitations minières, est disponible ici .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2800995/ALPS_Logo.jpg