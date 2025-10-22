Alps Blockchain kündigt Umfirmierung in Alps an

Dies spiegelt die Entwicklung zu einem globalen Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation wider, die Bitcoin und in Zukunft auch KI-Berechnungen unterstützt

TRIENT, Italien, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain, ein europäischer Marktführer im Bereich digitale Infrastruktur und Bitcoin-Mining, hat heute die bevorstehende Umfirmierung in Alps bekannt gegeben und damit ein neues Kapitel in seiner Entwicklung als voll integriertes Infrastrukturunternehmen aufgeschlagen.

Die Umfirmierung unterstreicht die Transformation von Alps von einem wegweisenden Bitcoin-Mining-Betreiber zu einem vertikal integrierten Erbauer und Betreiber fortschrittlicher Rechenzentren, die in der Lage sind, Energie in digitale Rechenleistung umzuwandeln – vom Bitcoin-Mining mit ASIC-Systemen bis hin zu künftigem High-Performance-Computing (HPC) für künstliche Intelligenz.

„Diese Umfirmierung spiegelt wider, was Alps geworden ist"," sagte Francesco Buffa, CEO und Mitbegründer von Alps. „Wir sind nicht mehr nur ein Blockchain-Unternehmen – wir sind ein Infrastrukturunternehmen. Wir entwerfen, bauen und betreiben hocheffiziente Rechenzentren von Grund auf und wandeln Energie in Rechenleistung um, die die digitale Wirtschaft antreibt."

„Aus finanzieller Sicht hat die Bereitstellung von Rechenleistung für das Bitcoin-Netzwerk stets einen konstanten und beispiellosen Cashflow in der digitalen Infrastrukturindustrie generiert und tut dies auch weiterhin", fügte Francesca Failoni, CFO und Mitbegründerin von Alps hinzu. „Diese solide Grundlage ermöglicht es uns, langfristig zu planen und neue Anwendungen wie KI-Computing strategisch in unsere bestehende Infrastruktur zu integrieren."

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat Alps modulare, energieeffiziente Rechenzentren in Italien, Paraguay, Ecuador, Oman und den Vereinigten Staaten entwickelt und verwaltet. Es bestehen bereits Infrastruktur- und Energieverträge, um in naher Zukunft eine Rechenleistung von 15 EH/s zu erreichen, was etwa 1,5 % der globalen Bitcoin-Hash-Rate entspricht.

Alps steuert und betreibt mehr als 250 MW installierte oder einsatzbereite Kapazität und verfügt über eine branchenführende Energieeffizienz von 15,4 J/TH, die zu den besten weltweit zählt. Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen ehrgeizigen Expansionsplan bis 2029.

Der Übergang zu Alps spiegelt diese erweiterte Mission besser wider und positioniert das Unternehmen als wichtigen Akteur an der Schnittstelle zwischen Energie und digitaler Infrastruktur. Alps integriert die gesamte Wertschöpfungskette – von der Standortentwicklung und Elektrotechnik bis hin zur Fertigung von Container-Rechenzentren und dem Betrieb vor Ort – und ermöglicht so einen skalierbaren und nachhaltigen Einsatz weltweit.

Die Rechtsform des Unternehmens, die Zusammensetzung der Aktionäre und die laufenden Projekte bleiben unverändert.

Informationen zu Alps

Alps ist ein Unternehmen für digitale Infrastruktur, das modulare, energieeffiziente Rechenzentren entwirft, baut und verwaltet, die Energie in Rechenleistung umwandeln. Über sein globales Netzwerk von Standorten erzeugt Alps Rechenleistung für das Bitcoin-Mining und bereitet sich auf die Expansion in den Bereich der Hochleistungsrechneranwendungen vor. Alps wurde 2018 in Trient gegründet und ist in ganz Europa, im Nahen Osten und in Amerika tätig.

Das offizielle Medienpaket, einschließlich der neuen visuellen Identität und der Mining-Farmen, finden Sie hier .

