Alps Blockchain 宣佈公司更名為 Alps

反映發展為全球新一代數據中心基礎設施建設者，驅動比特幣與未來人工智能運算

意大利特倫托 2025年10月22日 /美通社/ -- Alps Blockchain 是歐洲數碼基礎設施與比特幣挖礦界領袖，今天宣佈即將更名為 Alps 。這更名標誌為完全整合基礎設施公司發展，開展新一頁。

此更名突顯 Alps 的轉變，從創新比特幣挖礦營運商，轉型為垂直整合先進數據中心建設兼管理者。這些數據中心可轉化能源為數碼運算——從使用 ASIC 系統的比特幣挖礦，到未來人工智能高效能運算 (HPC)。

Alps 行政總裁兼聯合創辦人 Francesco Buffa 表示：「此更名體現 Alps 已經改變，我們不再只是區塊鏈公司，而是基礎設施公司。我們從零開始設計、建設和營運高效率數據中心，並轉化能源為推動數碼經濟發展的運算能力。 」

Alps 財務總監兼聯合創辦人 Francesca Failoni 補充：「從財務角度來看，持續為比特幣網絡提供運算能力，成為數碼基礎設施業界中穩定兼前所未見的現金流。這穩健基礎給我們以長遠眼光進行規劃，並於我們的現有基礎設施中，策略地整合新應用（例如人工智能運算）。」

Alps 自 2018 年成立以來，已於意大利、巴拉圭、厄瓜多爾、阿曼和美國發展和管理模組化兼節能的數據中心，並已簽署多個基礎設施與能源合約，而不久將來達到 15 EH/s 的運算能力，這相當於全球比特幣採礦運算率約 1.5%。

Alps 控制和營運超過 250 MW 已安裝或準備部署容量，擁有領先業界的 15.4 J/TH 能源效益，而躋身全球最佳之列。該公司繼續推行雄心壯志的擴展計劃，迎接 2029 年。

這 Alps 轉型更能體現這項擴展使命，並定位該公司為能源與數碼基礎設施之間新興相交點中的重要參與者。Alps 整合整個價值鏈——從地點發展和電氣工程， 到容器化機房數據中心和機房營運——實現全球可擴展兼可持續發展的部署。

該公司的法律結構、股東組成和正在進行項目，保持不變。

關於 Alps

Alps 是數碼基礎設施公司，設計、建設和管理模組化兼節能的數據中心，而這些數據中心轉化能源為運算能力。Alps 正在透過自身的全球地點網絡，而為比特幣挖礦提供運算能力，並準備擴展至高效能運算應用。Alps 於 2018 年在特倫托成立，業務遍佈歐洲、中東和美洲。

您可 按此 下載正式傳媒資料冊，當中包括此新視覺形象和採礦場。

SOURCE ALPS