Alps Blockchain Umumkan Merek Baru Menjadi Alps

TRENTO, Italia, 22 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain adalah perusahaan terdepan di Eropa di bidang infrastruktur digital dan penambangan Bitcoin. Hari ini Alps Blockchain mengumumkan merek baru perusahaannya menjadi Alps , yang menandai babak baru pertumbuhannya sebagai perusahaan infrastruktur yang terintegrasi penuh.

Perubahan merek ini menegaskan transformasi Alps dari operator penambangan Bitcoin perintis menjadi pembangun dan pengelola pusat data canggih yang terintegrasi secara vertikal, yang mampu mengubah energi menjadi komputasi digital - mulai dari penambangan Bitcoin dengan sistem ASIC hingga, di masa mendatang, High-Performance Computing (HPC) untuk kecerdasan buatan.

"Merek baru ini mencerminkan perubahan Alps," kata Francesco Buffa, CEO dan salah satu Pendiri Alps. "Kami bukan lagi perusahaan blockchain saja, tapi juga perusahaan infrastruktur. Kami sepenuhnya merancang, membangun, dan mengoperasikan pusat data berefisiensi tinggi, mengubah energi menjadi kekuatan komputasi yang mendorong ekonomi digital."

"Menurut perspektif keuangan, menghasilkan kekuatan komputasi untuk jaringan Bitcoin telah dan akan selalu menyediakan arus kas terus-menerus dan yang belum pernah terjadi dalam industri infrastruktur digital," kata Francesca Failoni, CFO dan salah satu Pendiri Alps. "Landasan yang kokoh ini memungkinkan kami membuat perencanaan dengan pandangan jangka panjang dan secara strategis mengintegrasikan berbagai aplikasi baru seperti komputasi AI dalam infrastruktur yang ada."

Sejak didirikan pada tahun 2018, Alps telah mengembangkan dan mengelola pusat data modular yang hemat energi di Italia, Paraguay, Ekuador, Oman, dan Amerika Serikat, dengan berbagai kontrak infrastruktur dan energi yang siap mencapai daya komputasi 15 EH/dtk dalam waktu dekat, setara dengan sekitar 1,5% dari tingkat hash Bitcoin global.

Alps mengendalikan dan mengoperasikan kapasitas terpasang atau siap pakai lebih dari 250 MW, dan membanggakan penghematan energi sebesar 15,4 J/TH, yang terdepan di industri dan salah satu yang terbaik di dunia. Perusahaan terus berusaha mewujudkan rencana ekspansi yang ambisius sampai tahun 2029.

Perubahan merek menjadi Alps semakin mewakili misi yang lebih luas ini dan menjadikan perusahaan pemain utama di bidang energi dan infrastruktur digital. Alps mengintegrasikan seluruh rantai nilai - mulai dari pengembangan lokasi dan teknik kelistrikan hingga fabrikasi kontainer pusat data dan pengoperasian di lokasi - sehingga memungkinkan penggunaan yang dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Struktur hukum dan komposisi pemegang saham perusahaan serta proyek yang sedang berjalan tidak berubah.

Alps adalah perusahaan infrastruktur digital yang mendesain, membangun, dan mengelola pusat data modular dan hemat energi yang mengubah energi menjadi komputasi. Melalui jaringan situs globalnya, Alps menghasilkan daya komputasi untuk penambangan Bitcoin dan bersiap meluas ke aplikasi komputasi berkinerja tinggi. Didirikan di Trento pada tahun 2018, Alps beroperasi di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika.

