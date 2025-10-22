Alps Blockchain anuncia el cambio imagen de marca corporativa a Alps

Como reflejo de su evolución a constructor mundial de infraestructura de centros de datos de próxima generación que impulsa Bitcoin y, en el futuro, la informática con IA

TRENTO, Italia, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain, líder europeo en infraestructura digital y minería de Bitcoin, anunció hoy su próximo cambio de imagen de marca corporativa a Alps, lo que constituye una nueva etapa en su crecimiento como empresa de infraestructura totalmente integrada.

El cambio de imagen de marca destaca la transformación de Alps de un operador minero de Bitcoin pionero en un constructor y gestor de centros de datos avanzados integrados a sectores industriales, capaz de convertir energía en computación digital, desde la minería de Bitcoin con sistemas ASIC hasta, en el futuro, informática de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) para inteligencia artificial.

"Este cambio de imagen de marca refleja en qué se ha convertido Alps", afirmó Francesco Buffa, director ejecutivo y cofundador de Alps. "Ya no somos solo una empresa de blockchain, somos una empresa de infraestructura. Diseñamos, construimos y operamos centros de datos de alta eficiencia desde cero, y transformamos la energía en la potencia informática que alimenta la economía digital."

"Desde una perspectiva financiera, la producción de potencia informática para la red Bitcoin siempre ofreció, y sigue ofreciendo, un flujo de caja constante y sin precedentes en la industria de la infraestructura digital,", agregó Francesca Failoni, directora financiera y cofundadora de Alps. "Esta sólida base nos permite planificar con una visión a largo plazo e integrar estratégicamente nuevas aplicaciones como la computación de IA dentro de nuestra infraestructura existente."

Desde su fundación en 2018, Alps ha desarrollado y gestionado centros de datos modulares y energéticamente eficientes en Italia, Paraguay, Ecuador, Omán y Estados Unidos, con contratos de infraestructura y energía ya establecidos para alcanzar 15 EH/s de potencia de cálculo en un futuro próximo, equivalente a aproximadamente el 1,5 % de la tasa de hash de Bitcoin a nivel mundial.

Alps controla y opera más de 250 MW de capacidad instalada o lista para implementar, con una eficiencia energética líder en la industria de 15,4 J/TH, entre las mejores del mundo. La empresa continúa con su ambicioso plan de ampliación para 2029.

La transición a Alps representa mejor esta misión ampliada y posiciona a la empresa como un actor clave en la confluencia entre la energía y la infraestructura digital emergentes. Alps integra toda la cadena de valor, desde el desarrollo del sitio y la ingeniería eléctrica hasta la fabricación de centros de datos en contenedores y las operaciones en el sitio, lo que permite una implementación escalable y sostenible en todo el mundo.

La estructura legal de la empresa, la composición de los accionistas y los proyectos en curso permanecen sin cambios.

Alps es una empresa de infraestructura digital que diseña, construye y gestiona centros de datos modulares y energéticamente eficientes que transforman la energía en informática. Mediante su red mundial de sitios, Alps produce potencia informática para minería de Bitcoin y se prepara para expandirse a aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Alps se fundó en Trento en 2018 y opera en Europa, Medio Oriente y el continente americano.

