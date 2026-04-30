Antigravity lança a grande atualização de primavera e apresenta o A1 no México

LOS ANGELES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Antigravity lançou ontem sua grande atualização de primavera para o Antigravity A1, trazendo melhorias significativas na experiência de voo do drone, nos sistemas de segurança e no controle criativo. Os destaques da atualização incluem Assistente de Voz, Timelapse, melhorias nas capacidades de Edição Automática e um novo sistema de Desvio de Obstáculos Omnidirecional. Além dessas melhorias, a Antigravity anunciou que o A1 estará disponível no México a partir de hoje, marcando mais um passo na expansão global da empresa.

O que há de novo na grande atualização de primavera

A grande atualização de primavera traz novos recursos e melhorias importantes para muitas das funcionalidades principais do A1. A Edição Automática foi otimizada para oferecer visuais mais ricos e uma narrativa mais impactante. A lógica de edição aprimorada compreende melhor a intenção do usuário, enquanto uma linha mais ampla de tomadas, movimentos de câmera e efeitos sonoros com IA adiciona profundidade visual e energia a cada edição. Com base no amplo conjunto de efeitos cinematográficos do A1, o novo modo de fotografia Timelapse permite que criadores produzam sequências dinâmicas e aceleradas, transformando voos cotidianos em histórias visuais envolventes.

Esta atualização também ajuda os usuários a voar com maior controle e confiança. Com a adição do Assistente de Voz, a Antigravity adiciona uma nova camada aos controles intuitivos FreeMotion do A1, tornando o voo de drones mais acessível do que nunca. Funções como Sky Genie, Deep Track e Return to Home podem ser ativadas por meio de comandos simples. A segurança também foi aprimorada com o novo sistema de Desvio de Obstáculos Omnidirecional, que combina detecção em 360° com sensores de visão existentes para proporcionar consciência ambiental completa e permite que o A1 desvie de obstáculos.

O novo recurso Virtual Cockpit, com perspectiva em terceira pessoa, permite que os pilotos sobrevoem os céus com um avatar virtual que combina perfeitamente fantasia e voo. Esse recurso também está disponível no Sky Path, que foi atualizado com novos estilos de trajetória e marcadores de trajetória para tornar cada aventura compartilhada mais envolvente e renovada.

Próximo destino de voo: México

Após seu lançamento recente na Tailândia, o A1 acaba de estrear no México, dando continuidade à missão da Antigravity de levar o futuro do voo a pilotos em todo o mundo e expandindo a disponibilidade do A1 para quase 60 países.

Sobre a Antigravity

Incubada pela Insta360 em colaboração com terceiros, a Antigravity utiliza a mais recente tecnologia 360 para desenvolver drones potentes com voo imersivo e controles intuitivos. A empresa lançou o primeiro drone 360° em 8K do mundo, o Antigravity A1, no final de 2025, como o primeiro passo em sua missão de inspirar uma nova geração de exploradores aéreos e criadores de conteúdo.

FONTE Antigravity