Antigravity เปิดตัวอัปเดตใหญ่ประจำฤดูใบไม้ผลิ และวางจำหน่าย A1 ในเม็กซิโก
30 Apr, 2026, 06:40 CST
ลอสแอนเจลิส, 30 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวานนี้ Antigravity ได้เปิดตัว Big Spring Update สำหรับโดรน Antigravity A1 ซึ่งมาพร้อมการปรับปรุงครั้งสำคัญในด้านประสบการณ์การบิน ระบบความปลอดภัย และการควบคุมเชิงสร้างสรรค์ ไฮไลต์ของอัปเดตนี้ ได้แก่ Voice Assistant (ผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียง), Timelapse (ไทม์แลปส์), Auto Edit (ความสามารถการตัดต่ออัตโนมัติ) ที่พัฒนาให้ดีขึ้น และ Omnidirectional Obstacle Avoidance (ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง) นอกจากนี้ Antigravity ยังประกาศว่า A1 จะเริ่มวางจำหน่ายในเม็กซิโกตั้งแต่วันนี้ ถือเป็นอีกก้าวของการขยายตลาดระดับโลกของบริษัท
มีอะไรใหม่ใน Big Spring Update
Big Spring Update มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่และการอัปเกรดในฟังก์ชันหลักหลายด้านของ A1 โดย Auto Edit (การตัดต่ออัตโนมัติ) ได้รับการปรับให้สร้างภาพที่มีความสมบูรณ์และเล่าเรื่องได้ดีขึ้น ระบบการตัดต่ออัจฉริยะเข้าใจเจตนาผู้ใช้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มรูปแบบช็อต การเคลื่อนกล้อง และเอฟเฟกต์เสียง AI ที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มมิติและพลังให้กับวิดีโอแต่ละชิ้น ต่อยอดจากชุดเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ที่มีอยู่แล้วของ A1 โหมดถ่ายภาพใหม่ Timelapse (ไทม์แลปส์) ช่วยให้ผู้ใช้สร้างลำดับภาพความเร็วสูงที่ทรงพลัง เปลี่ยนการบินธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวภาพที่น่าสนใจมากขึ้น
อัปเดตนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมโดรนได้มั่นใจและง่ายขึ้น ด้วยการเพิ่ม Voice Assistant (ผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียง) Antigravity เพิ่มเลเยอร์ใหม่ที่ทำให้การควบคุม FreeMotion ของ A1 เข้าถึงง่ายกว่าเดิม ฟังก์ชันอย่าง Sky Genie (ผู้ช่วยอัจฉริยะบนอากาศ), Deep Track (การติดตามวัตถุอัจฉริยะเชิงลึก) และ Return to Home (โหมดกลับสู่จุดเริ่มต้นอัตโนมัติ) สามารถสั่งงานด้วยคำพูดได้โดยตรง ด้านความปลอดภัยได้รับการยกระดับด้วยระบบ Omnidirectional Obstacle Avoidance (ระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง) ใหม่ ซึ่งรวมการตรวจจับรอบทิศทาง 360 องศาเข้ากับเซนเซอร์ภาพเดิม ทำให้สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้รอบด้าน และหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ
ฟีเจอร์ Virtual Cockpit (ห้องนักบินเสมือน) ได้เพิ่มมุมมองบุคคลที่สาม ช่วยให้ผู้ควบคุมโดรนสามารถบินในมุมมองเสมือนเหมือนมีอวตารบินอยู่ในอากาศ ซึ่งผสานความแฟนตาซีเข้ากับการบินจริงได้อย่างลื่นไหล ฟีเจอร์นี้ยังใช้ได้ในโหมด Sky Path (เส้นทางการบิน) ซึ่งได้รับการอัปเดตด้วย Path Styles (รูปแบบเส้นทางการบิน) และ Path Markers (ตัวทำเครื่องหมายบนเส้นทาง) ใหม่ ทำให้ประสบการณ์การบินที่แชร์ร่วมกันมีความสดใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น
จุดหมายถัดไป: เม็กซิโก
หลังจากเปิดตัวล่าสุดในประเทศไทย A1 ได้เริ่มวางจำหน่ายในเม็กซิโกแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ Antigravity ในการนำอนาคตของการบินไปสู่ผู้ใช้งานทั่วโลก และขยายการเข้าถึง A1 ไปเกือบ 60 ประเทศ
เกี่ยวกับ Antigravity
Antigravity ซึ่งบ่มเพาะโดย Insta360 ร่วมกับพันธมิตรภายนอก ใช้เทคโนโลยี 360 องศาล่าสุดในการพัฒนาโดรนประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์การบินแบบ immersive และการควบคุมที่ใช้งานง่าย บริษัทได้เปิดตัวโดรน 8K 360 ตัวแรกของโลก Antigravity A1 ในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งถือเป็นก้าวแรกของภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสำรวจและนักเล่าเรื่องผ่านอากาศรุ่นใหม่
