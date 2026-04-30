影翎Antigravity發佈春季大更新，並在墨西哥推出A1無人機

洛杉磯2026年4月30日 /美通社/ -- 影翎Antigravity昨天為影翎Antigravity A1發佈了春季大更新，在無人機飛行體驗、安全系統和創意操控方面實現了重大升級。此次更新的亮點包括語音助手功能、延時攝影功能、增強的自動剪輯能力，以及全新的全向避障系統。除這些升級外，影翎Antigravity還宣佈，A1無人機自今日起將在墨西哥上市銷售，這標誌著該公司在全球擴張進程中又邁出了新的一步。

春季大更新中有哪些新內容？

春季大更新為A1的諸多核心功能帶來了新特性與關鍵升級。自動剪輯功能經過優化，可以呈現更豐富的視覺效果和更具感染力的敘事。優化後的剪輯邏輯能夠更精準地理解用戶意圖，同時，更多樣化的鏡頭、攝像機運動以及人工智能(AI)音效的加入，為每一次剪輯增添了視覺上的層次感和活力。基於A1豐富多樣的電影級特效，新增加的延時攝影模式讓創作者能夠製作出極具衝擊力、快速推進的鏡頭序列，將日常飛行轉化為引人入勝的視覺故事。

此次更新還助力用戶以更強大的控制力，更自信地操控飛行。隨著語音助手功能的加入，影翎Antigravity為A1直觀的FreeMotion（自由運動）控制增添了新的操作維度，讓無人機飛行變得比以往任何時候都更加便捷。諸如「天空精靈」(Sky Genie)、深度追蹤（Deep Track）和一鍵返航（Return to Home）等功能，只需簡單說出相應短語即可激活。此外，全新全向避障系統的引入也進一步提升了安全性，該系統將360度感知能力與現有視覺傳感器相結合，實現了全方位環境感知，使A1能夠靈活繞過障礙物。

虛擬座艙（Virtual Cockpit）新增的第三人稱視角功能，讓飛行員能夠操控虛擬化身翱翔天際，將幻想元素與飛行體驗完美融合。這一特性同樣適用於Sky Path（天空軌跡）功能，該功能經更新後新增軌跡樣式和軌跡標記，讓每一次分享的冒險之旅都充滿新鮮感與吸引力。

下一個飛行目的地：墨西哥

繼近期在泰國發佈後，A1無人機剛剛又在墨西哥正式亮相，此舉進一步推動達成影翎Antigravity「將未來飛行體驗帶給全球飛行員」的使命，並將A1無人機的銷售範圍擴大至近60個國家。

關於影翎Antigravity

影翎Antigravity由影石Insta360與第三方合作孵化，採用最新的360度技術打造具備沉浸式飛行體驗與直觀操控的強大無人機。2025年晚些時候，該公司發佈了全球首款8K 360度無人機影翎Antigravity A1，以此作為踐行其宗旨——激勵新一代空中探索者與故事敘述者——的第一步。

SOURCE Antigravity