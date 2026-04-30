Antigravity Perkenal Big Spring Update dan Lancar A1 di Mexico

LOS ANGELES, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- Semalam, Antigravity melancarkan Big Spring Update untuk Antigravity A1 bagi membawakan peningkatan besar kepada pengalaman penerbangan dron, sistem keselamatan serta kawalan kreatif. Sorotan kemas kini ini termasuk Voice Assistant (Pembantu Suara), Timelapse, keupayaan Auto Edit yang dipertingkat, serta sistem Omnidirectional Obstacle Avoidance (Pengelakan Halangan Semua Arah) serba baharu. Selain penambahbaikan ini, Antigravity turut mengumumkan bahawa A1 kini tersedia di Mexico bermula hari ini, sekali gus menandakan satu lagi langkah dalam pengembangan global syarikat.

Apa yang Baharu dalam Big Spring Update

Big Spring Update memperkenalkan ciri-ciri baharu dan peningkatan penting kepada banyak ciri teras A1. Auto Edit dioptimumkan untuk visual yang lebih berkualiti tinggi dan penceritaan yang lebih mantap. Logik penyuntingan yang dipertingkat lebih memahami niat pengguna, manakala rangkaian tangkapan, pergerakan kamera dan kesan bunyi AI yang lebih luas menambah kedalaman visual serta tenaga kepada setiap suntingan. Lanjutan daripada rangkaian kesan sinematik A1 yang luas, mod fotografi Timelapse yang baru ditambah membolehkan pencipta menghasilkan urutan dramatik yang bergerak pantas, mengubah penerbangan harian menjadi cerita visual yang menarik.

Kemas kini ini juga membantu pengguna terbang dengan kawalan dan keyakinan yang lebih tinggi. Dengan penambahan Voice Assistant, Antigravity menambah lapisan baharu kepada kawalan FreeMotion A1 yang intuitif, lalu menjadikan penerbangan dron lebih mudah diakses berbanding sebelum ini. Fungsi seperti Sky Genie, Deep Track dan Return to Home boleh diaktifkan melalui arahan frasa ringkas. Keselamatan turut dipertingkat dengan sistem Omnidirectional Obstacle Avoidance baharu, yang menggabungkan penderiaan 360 dengan penderia penglihatan sedia ada untuk kesedaran persekitaran menyeluruh dan membolehkan A1 mengelakkan halangan dengan bijak.

Perspektif orang ketiga baharu dalam Virtual Cockpit membolehkan juruterbang 'terbang' di langit dengan avatar maya yang menggabungkan elemen fantasi dan penerbangan secara lancar. Ciri ini juga tersedia dalam Sky Path, yang telah dikemas kini dengan Path Styles serta Path Markers baharu untuk menjadikan setiap pengalaman yang dikongsi bersama terasa lebih segar dan menarik.

Destinasi Penerbangan Seterusnya: Mexico

Susulan pelancarannya baru-baru ini di Thailand, A1 baru sahaja membuat penampilan sulung di Mexico, sekali gus meneruskan misi Antigravity untuk membawa masa depan penerbangan kepada juruterbang di seluruh dunia serta memperluas ketersediaan A1 untuk hampir 60 negara.

Latar Belakang Antigravity

Diinkubasi oleh Insta360 dengan kerjasama pihak ketiga, Antigravity menggunakan teknologi 360 yang terkini untuk membina dron berkuasa dengan pengalaman penerbangan imersif serta kawalan intuitif. Syarikat melancarkan dron 360 8K pertama di dunia, Antigravity A1, pada akhir 2025 sebagai langkah pertama dalam misinya untuk memberi inspirasi kepada generasi baharu penjelajah dan pencerita di udara.

SOURCE Antigravity