Antigravity lanza la actualización Big Spring y estrena A1 en México

LOS ANGELES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Antigravity lanzó ayer su actualización Big Spring para Antigravity A1, que ofrece importantes mejoras en la experiencia de vuelo, los sistemas de seguridad y el control creativo del dron. Entre las novedades más destacadas se incluyen el Asistente de Voz, la función Timelapse, capacidades de edición automática mejoradas y un nuevo sistema omnidireccional de evitación de obstáculos. Además de estas mejoras, Antigravity anunció que el A1 estará disponible en México a partir de hoy, lo que supone un paso más en la expansión global de la compañía.

Novedades de la actualización Big Spring

La actualización Big Spring trae nuevas funciones y mejoras clave a muchas de las características principales del A1. La edición automática se ha optimizado para ofrecer imágenes más ricas y una narrativa más potente. La lógica de edición mejorada comprende mejor la intención del usuario, mientras que una gama más amplia de tomas, movimientos de cámara y efectos de sonido con IA añaden profundidad visual y dinamismo a cada edición. Basándose en el extenso conjunto de efectos cinematográficos del A1, el nuevo modo de fotografía de lapso de tiempo permite a los creadores realizar secuencias dramáticas y dinámicas que transforman los vuelos cotidianos en historias visuales cautivadoras.

Esta actualización también ayuda a los usuarios a volar con mayor control y confianza. Con la incorporación del Asistente de Voz, Antigravity añade una nueva capa a los intuitivos controles FreeMotion del A1 y hace que volar drones sea más accesible que nunca. Funciones como Sky Genie, Deep Track y Return to Home se pueden activar mediante frases sencillas. La seguridad también mejora con el nuevo sistema de evitación de obstáculos omnidireccional, que combina la detección de 360° con los sensores de visión existentes para una conciencia del entorno completa y permite al A1 sortear obstáculos con destreza.

La nueva perspectiva en tercera persona de Virtual Cockpit permite a los pilotos surcar los cielos con un avatar virtual que combina a la perfección fantasía y vuelo. Esta función también está disponible en Sky Path, que se ha actualizado con nuevos estilos y marcadores de ruta para que cada aventura compartida sea emocionante y dinámica.

Próximo destino de vuelo: México

Tras su reciente lanzamiento en Tailandia, A1 acaba de debutar en México, impulsando así la misión de Antigravity de llevar el futuro del vuelo a pilotos de todo el mundo y ampliando la disponibilidad de A1 a casi 60 países.

Acerca de Antigravity

Antigravity, incubada por Insta360 en colaboración con terceros, utiliza la tecnología 360 más avanzada para construir potentes drones con vuelo inmersivo y controles intuitivos. La compañía lanzó Antigravity A1, el primer dron 360 8K del mundo, a finales de 2025, como primer paso en su misión de inspirar a una nueva generación de exploradores y narradores aéreos.