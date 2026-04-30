Antigravity presenta su Gran actualización de primavera y lanza el A1 en México

LOS ÁNGELES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Antigravity lanzó ayer la Gran actualización de primavera para el Antigravity A1, la cual ofrece mejoras fundamentales en la experiencia de vuelo, los sistemas de seguridad y el control creativo del dron. Entre lo más destacado de la actualización se encuentran el Asistente de voz, Timelapse, capacidades de Edición Automática optimizadas y un nuevo sistema omnidireccional de evasión de obstáculos. Además de estas mejoras, Antigravity anunció que el A1 estará disponible en México a partir de hoy, hecho que representa un paso más en la expansión mundial de la empresa.

Novedades de la Gran actualización de primavera

La Gran actualización de primavera incorpora nuevas funciones y mejoras fundamentales en muchas de las características principales del A1. La Edición Automática se ha optimizado para lograr una estética visual más enriquecida y una narrativa más potente. Una lógica de edición mejorada interpreta con mayor precisión la intención del usuario, al tiempo que una variedad más amplia de tomas, movimientos de cámara y efectos de sonido con IA aportan profundidad visual y dinamismo a cada edición. A partir del extenso conjunto de efectos cinematográficos del A1, el nuevo modo de fotografía Timelapse permite a los creadores producir secuencias dramáticas de movimiento rápido que transforman los vuelos cotidianos en historias visuales cautivadoras.

Esta actualización también facilita que los usuarios vuelen con mayor control y seguridad. Gracias a la incorporación del Asistente de voz, Antigravity agrega un nuevo nivel a los controles intuitivos FreeMotion del A1, lo que hace que el vuelo de drones sea más accesible que nunca. Funciones como Sky Genie, Deep Track y Return to Home se pueden activar mediante frases sencillas. La seguridad también mejora mediante el nuevo sistema omnidireccional de evasión de obstáculos, el cual combina la detección de 360 grados con los sensores de visión actuales para lograr una percepción ambiental integral, lo que permite que el A1 evite obstáculos con destreza.

La nueva perspectiva en tercera persona de Virtual Cockpit permite a los pilotos surcar los cielos con un avatar virtual que integra la fantasía y el vuelo de forma fluida. Esta función también se encuentra disponible en Sky Path, que se ha actualizado con nuevos estilos de ruta y marcadores de ruta para que cada aventura compartida resulte novedosa y atractiva.

Próximo destino de vuelo: México

Tras su reciente lanzamiento en Tailandia, el A1 acaba de debutar en México, lo cual impulsa la misión de Antigravity de llevar el futuro del vuelo a los pilotos de todo el mundo y amplía la disponibilidad del A1 a casi 60 países.

Acerca de la Antigravity

Incubada por Insta360 en colaboración con terceros, la empresa Antigravity utiliza la tecnología 360 más reciente para fabricar drones potentes con un vuelo inmersivo y controles intuitivos. La empresa lanzó el primer dron 8K 360 del mundo, el Antigravity A1, a finales de 2025 como el primer paso de su misión para inspirar a una nueva generación de exploradores y narradores aéreos.

FUENTE Antigravity