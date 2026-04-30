Antigravity publie une grande mise à jour de printemps et lance A1 au Mexique

LOS ANGELES, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Antigravity a publié hier sa grande mise à jour de printemps pour Antigravity A1, apportant des améliorations majeures en matière d'expérience de vol en drone, de systèmes de sécurité et de contrôle créatif. Les points forts de cette mise à jour sont l'assistant vocal, le Timelapse, les capacités d'édition automatique améliorées et un tout nouveau système omnidirectionnel d'évitement des obstacles. En plus de ces améliorations, Antigravity a annoncé que A1 serait disponible au Mexique dès aujourd'hui, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'expansion mondiale de l'entreprise.

Nouveautés de la grande mise à jour de printemps

La grande mise à jour de printemps vient ajouter de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau essentielles à de nombreuses fonctionnalités de base d'A1. Auto Edit a été optimisé pour des visuels plus riches et un narratif plus puissant. La logique d'édition améliorée permet de mieux comprendre les intentions de l'utilisateur, tandis qu'un plus large éventail de plans, de mouvements de caméra et d'effets sonores pilotés par l'IA ajoute de la profondeur visuelle et de l'énergie à chaque montage. S'appuyant sur la vaste gamme d'effets cinématographiques d'A1, le nouveau mode de photographie avec Timelapse permet aux créateurs de réaliser des séquences spectaculaires et rapides qui transforment les vols quotidiens en histoires visuelles captivantes.

Cette mise à jour permet également aux utilisateurs de voler avec plus de contrôle et de confiance. Avec l'ajout de l'assistant vocal, Antigravity apporte une nouvelle couche aux commandes intuitives FreeMotion d'A1 et rend les vols en drone plus accessible que jamais. Des fonctions telles que Sky Genie, Deep Track et Return to Home peuvent être activées par de simples phrases. La sécurité est également améliorée grâce au nouveau système Omnidirectional Obstacle Avoidance (évitement multidirectionnel des obstacles), qui combine la détection à 360° avec les capteurs de vision existants pour une connaissance globale de l'environnement et permet à l'A1 de contourner habilement les obstacles.

La nouvelle perspective à la troisième personne de Virtual Cockpit permet aux pilotes de s'envoler dans le ciel avec un avatar virtuel qui mêle harmonieusement l'imaginaire et le vol. Cette fonctionnalité est également disponible dans Sky Path, qui a été mis à jour avec de nouveaux styles de parcours et marqueurs de parcours pour que chaque aventure partagée soit nouvelle et engageante.

Prochaine destination de vol : Mexique

Après son lancement récent en Thaïlande, l'A1 vient de faire ses débuts au Mexique, poursuivant ainsi la mission d'Antigravity consistant à concrétiser les vols de l'avenir pour les pilotes du monde entier et à étendre la disponibilité d'A1 à près de 60 pays.

À propos d'Antigravity

Incubée par Insta360 en collaboration avec des tiers, Antigravity utilise la dernière technologie 360 pour fabriquer des drones puissants intégrant le vol immersif et des commandes intuitives. L'entreprise a lancé le premier drone 8K 360 au monde, l'Antigravity A1, à la fin de l'année 2025. Il s'agit de la première étape de sa mission visant à inspirer une nouvelle génération d'explorateurs aériens et de conteurs d'histoires.