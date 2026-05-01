Antigravityが大型春のアップデートを発表、メキシコでA1の販売を開始

米国・ロサンゼルス 2026年4月30日 /PRNewswire/ -- Antigravityは昨日、Antigravity A1向けの大型春のアップデート（Big Spring Update）をリリースし、ドローンの飛行体験、安全システム、クリエイティブコントロールに大きな改良を加えました。今回のアップデートのハイライトは、音声アシスタント（Voice Assistant）、タイムラプス（Timelapse）、自動編集機能（Auto Edit）の改善、そしてまったく新しい全方位障害物回避システム（Omnidirectional Obstacle Avoidance）です。これらの機能強化に加え、Antigravityは本日よりメキシコでA1を発売すると発表しました。これは同社のグローバル展開におけるさらなる一歩です。

大型春のアップデート（Big Spring Update）の新機能

Big Spring Updateは、A1のコア機能の多くに新機能と重要なアップグレードをもたらします。自動編集（Auto Edit）は、より豊かなビジュアルとより強いストーリーテリングのために最適化されました。改良された編集ロジックはユーザーの意図をよりよく理解し、より幅広いショット、カメラの動き、AIサウンドエフェクトが、各編集に視覚的な深みとエネルギーを加えます。A1の豊富なシネマティックエフェクトをベースに、新たに追加されたタイムラプス撮影モード（Timelapse photography mode）により、クリエイターは日常のフライトを魅力的なビジュアルストーリーに変える、ドラマチックで動きの速いシーケンスを作成できます。

このアップデートは、ユーザーがよりコントロールしやすく、自信を持って飛行できるようにするものでもあります。音声アシスタント（Voice Assistant）の追加により、AntigravityはA1の直感的なFreeMotionコントロールに新たな層を加え、ドローン飛行をこれまで以上に身近なものにしています。スカイ・ジニー（Sky Genie）、ディープ・トラック（Deep Track）、リターン・トゥ・ホーム（Return to Home）などの機能は、簡単なフレーズで起動できます。また、新しい全方位障害物回避システム（Omnidirectional Obstacle Avoidance）により、安全性も向上しています。このシステムは、360度センシングと既存のビジョンセンサーを組み合わせることで、全方位の環境認識を可能にし、A1が障害物を巧みに回避することを可能にします。

Virtual Cockpitの新しい三人称視点（third-person perspective）により、パイロットはファンタジーと飛行をシームレスに融合させたバーチャルアバターで空を舞うことができます。この機能はSky Pathでも利用可能で、新しいパススタイル（Path Styles）とパスマーカー（Path Markers）が追加され、共有する冒険が毎回新鮮で魅力的に感じられるようにアップデートされています。

次のフライトの目的地：メキシコ

タイでの発売に続き、A1はメキシコでもデビューしました。これにより、世界中のパイロットに飛行の未来をもたらすというAntigravityの使命はさらに前進し、A1の提供国は約60か国に拡大しました。

Antigravity について

Insta360が第三者と共同でインキュベートしたAntigravityは、最新の360度技術を使用して、没入感のある飛行と直感的なコントロールを備えた強力なドローンを製造しています。同社は、新世代の空中探検家やストーリーテラーにインスピレーションを与えるという使命の第一歩として、2025年後半に世界初の8K 360度ドローン「Antigravity A1」を発表しました。

SOURCE Antigravity