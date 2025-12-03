Nach der Ernennung von Sav Persico zum Chief Operating Officer genehmigt der Vorstand von Token Cat Limited eine Investitionspolitik für Krypto-Assets in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.

BEIJING, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand offiziell eine Richtlinie für Investitionen in Krypto-Assets (die „Richtlinie") verabschiedet hat, die das Unternehmen ermächtigt, einen Teil seiner Barreserven unter Einhaltung eines disziplinierten Risikomanagement-Rahmens in ausgewählte Krypto-Assets zu investieren.

Nach sorgfältiger Prüfung hat das Unternehmen beschlossen, diese Richtlinie umzusetzen. Zuvor hatte es Sav Persico, der über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Kryptowährungen und Blockchain verfügt, zum Chief Operating Officer ernannt, um die Umsetzung zu leiten.

Guangsheng Liu, Chief Executive Officer von Token Cat Limited, erklärte: „Die Richtlinie ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Vermögensstrategie. Savs fundierte Fachkenntnisse im Bereich Kryptowährungen und Blockchain werden uns helfen, diesen langfristigen Plan mit strenger Disziplin und effektiver Führung umzusetzen."

Kernrahmen der Richtlinie:

1. Festgelegte Investitionsgenehmigung und Kapitalobergrenze

Der Vorstand hat ein Gesamtallokationslimit von bis zu 1 Milliarde US-Dollar für die Planung digitaler Vermögenswerte genehmigt. Die Umsetzung erfolgt schrittweise auf der Grundlage der Marktbedingungen, Risikobewertungen und Kapitalmanagementanforderungen.

2. Selektive Vermögensallokation

Die anfängliche Allokation konzentriert sich auf aufstrebende Krypto-Projekt-Token mit starken Wachstumsaussichten, darunter Vermögenswerte im Zusammenhang mit KI, RAW-to-Chain-Initiativen und hybriden Token-Equity-Modellen. Jede zukünftige Erweiterung um zusätzliche Anlagekategorien erfordert eine Neubewertung und Genehmigung durch den Risikoausschuss des Vorstands.

3. Höchste Standards für die Verwahrung: Das Unternehmen wird erworbene Krypto-Assets nicht selbst verwahren.

4. Verbesserte Governance- und Aufsichtsstruktur

Das Unternehmen hat einen Krypto-Asset-Risikoausschuss unter der Leitung des CFO gebildet, der die Vermögensallokation überwacht, Risikokontrollen verwaltet und regelmäßig an den Vorstand berichtet.

Sav Persico kommentierte:

Es ist mir eine Ehre, diese Verantwortung in einer so entscheidenden Zeit zu übernehmen. Das Unternehmen behandelt Krypto-Assets als langfristige Wertreserven und nicht als Spekulationsinstrumente, um die Widerstandsfähigkeit in Zeiten makroökonomischer Unsicherheit zu stärken. Ich freue mich darauf, unsere Krypto-Asset-Strategie voranzutreiben und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu stärken, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu unterstützen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Weitere Faktoren sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC beschrieben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.