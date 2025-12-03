Dewan Direktur Token Cat Limited Beri Persetujuan atas Kebijakan Investasi Aset Kripto Senilai US$1 Miliar Setelah Mengangkat Sav Persico sebagai Chief Operating Officer

BEIJING, 3 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, "Perusahaan") hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direktur resmi menyetujui Kebijakan Investasi Aset Kripto ("Kebijakan") yang memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk mengalokasikan sebagian cadangan kas untuk aset kripto tertentu berdasarkan manajemen risiko yang disiplin.

Setelah pertimbangan menyeluruh, Token Cat Limited akan menerapkan Kebijakan tersebut. Sebelumnya, Token Cat Limited telah menunjuk Sav Persico—sosok yang telah berpengalaman tiga dekade dalam bidang kripto dan blockchain—sebagai Chief Operating Officer untuk memimpin implementasi kebijakan tersebut.

Guangsheng Liu, Chief Executive Officer, Token Cat Limited, berkata: "Kebijakan tersebut merupakan langkah penting yang memperkuat strategi aset kami. Sebagai sosok yang berpengalaman di bidang kripto dan blockchain, Sav akan membantu kami menjalankan rencana jangka panjang ini dengan disiplin dan kepemimpinan yang kuat."

Kerangka Utama dalam Kebijakan Tersebut:

1. Wewenang investasi dan batas modal yang jelas

Dewan Direktur telah menyetujui batas alokasi hingga US$1 miliar untuk perencanaan aset digital. Penempatan modal akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi pasar, penilaian risiko, dan kebutuhan pengelolaan modal.

2. Alokasi aset yang selektif

Alokasi awal akan menyasar token proyek kripto yang tengah berkembang dan memiliki prospek pertumbuhan kuat, termasuk aset terkait AI, inisiatif RAW-to-chain, dan model token–ekuitas hybrid. Alokasi yang lebih luas ke kategori aset lain harus mendapat evaluasi ulang dan persetujuan dari Komite Risiko Dewan Direktur.

3. Standar Kustodian Tertinggi: Perusahaan tidak akan menyimpan sendiri aset kripto yang telah dibeli.

4. Struktur tata kelola dan pengawasan yang optimal

Perusahaan telah membentuk Komite Risiko Aset Kripto yang dipimpin oleh CFO. Komite ini bertugas mengawasi alokasi aset, mengelola sistem pengendalian risiko, dan melapor secara berkala kepada Dewan Direktur.

Pernyataan Sav Persico:

"Saya mendapat kehormatan untuk mengemban tanggung jawab ini pada momen yang sangat penting. Perusahaan menilai aset kripto sebagai cadangan nilai jangka panjang, bukan alat spekulasi. Tujuannya, meningkatkan daya tahan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Saya ingin mendorong strategi aset kripto dan memperkuat kolaborasi industri untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang."

