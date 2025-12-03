Tras el nombramiento de Sav Persico como director de Operaciones, la Junta Directiva de Token Cat Limited aprueba una política de inversión en criptoactivos por un valor de 1.000 millones de dólares

PEKÍN, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq: TC, la "Compañía") anunció hoy que su Junta Directiva ha aprobado formalmente una política de inversión en criptoactivos (la "Política"), por la que se autoriza a la Compañía a destinar una parte de sus reservas de efectivo a criptoactivos seleccionados, dentro de un marco disciplinado de gestión de riesgos.

Tras una cuidadosa evaluación, la Compañía decidió seguir adelante con esta política. Anteriormente, nombró a Sav Persico, con treinta años de experiencia en criptomonedas y blockchain, como director de Operaciones para dirigir su implementación.

Guangsheng Liu, director ejecutivo de Token Cat Limited, declaró: "La política es un paso importante para reforzar nuestra estrategia de activos". La amplia experiencia de Sav en criptomonedas y blockchain nos ayudará a ejecutar este plan a largo plazo con una gran disciplina y un liderazgo eficaz".

Enfoque central de la política:

1. Autorización de inversión definida y límite máximo de capital

La Junta Directiva ha aprobado un límite de asignación global de hasta 1.000 millones de dólares estadounidenses para la planificación de activos digitales. La implementación se llevará a cabo por fases, en función de las condiciones del mercado, las evaluaciones de riesgos y las necesidades de gestión de capital.

2. Asignación selectiva de activos

La asignación inicial se centrará en tokens de proyectos de criptomonedas emergentes con fuertes perspectivas de crecimiento, incluidos activos relacionados con la inteligencia artificial, iniciativas RAW-to-chain y modelos híbridos de tokens y acciones. Cualquier expansión futura a categorías de activos adicionales requerirá una reevaluación y aprobación por parte del Comité de Riesgos de la Junta.

3. Estándares de custodia del más alto nivel: la Compañía no custodiará por su cuenta los criptoactivos adquiridos.

4. Estructura mejorada de gobernanza y supervisión

La Compañía ha creado un Comité de Riesgo de Criptoactivos, dirigido por el director financiero, para supervisar la asignación de activos, gestionar los controles de riesgo e informar periódicamente a la Junta.

Sav Persico comentó:

Es un honor asumir esta responsabilidad en un momento tan crucial. La Compañía trata los criptoactivos como reservas de valor a largo plazo, no como herramientas especulativas, con el objetivo de mejorar la resiliencia en medio de la incertidumbre macroeconómica. Estoy deseando avanzar en nuestra estrategia de criptoactivos y fortalecer la colaboración en el sector para apoyar un crecimiento sostenible a largo plazo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. En los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. se describen otros factores adicionales. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Token Cat Limited