À la suite de la nomination de Sav Persico au poste de directeur de l'exploitation, le conseil d'administration de Token Cat Limited approuve une politique d'investissement d'un milliard de dollars en cryptoactifs

PÉKIN, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Token Cat Limited (Nasdaq : TC, la « société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait officiellement approuvé une politique d'investissement dans les cryptoactifs (la « politique »), autorisant la société à gérer une partie de ses réserves de trésorerie dans un certain nombre de cryptoactifs sélectionnés, dans le cadre d'une gestion disciplinée des risques.

Après une évaluation minutieuse, la société a décidé de mettre en œuvre cette politique. Elle avait déjà auparavant nommé Sav Persico, fort de trente ans d'expérience dans le domaine des cryptoactifs et de la chaîne de blocs, au poste de directeur de l'exploitation pour en diriger l'application.

Guangsheng Liu, directeur général de Token Cat Limited, a déclaré : « Cette politique constitue une étape importante dans le renforcement de notre stratégie relative aux actifs. Les compétences approfondies de Sav dans le domaine des cryptoactifs et de la chaîne de blocs nous aideront à exécuter ce plan à long terme avec une discipline solide et un encadrement efficace. »

Cadre fondamental de la politique :

1. Autorisation d'investissement et plafond de capital définis

Le conseil d'administration a approuvé une limite d'allocation globale d'un milliard de dollars pour la planification des actifs numériques. Le déploiement se fera par étapes en fonction des conditions du marché, de l'évaluation des risques et des besoins en matière de gestion des capitaux.

2. Allocation sélective d'actifs

L'allocation initiale se concentrera sur les jetons relatifs à des projets de cryptoactifs émergents qui présentent de fortes perspectives de croissance, notamment les actifs liés à l'IA, les initiatives « actifs du monde réel vers chaîne de blocs » et les modèles hybrides jetons-actions. Toute extension future à d'autres catégories d'actifs devra être réévaluée et approuvée par le comité de gestion des risques du conseil d'administration.

3. Normes de garde les plus strictes : la société n'assurera pas elle-même la garde des cryptoactifs acquis.

4. Structure renforcée de gouvernance et de surveillance

La société a créé un comité de gestion des risques liés aux cryptoactifs, dirigé par le directeur financier, afin de superviser la répartition des actifs, de gérer les contrôles des risques et de rendre compte régulièrement au conseil d'administration.

Sav Persico a commenté :

« C'est un honneur d'assumer cette responsabilité à un moment aussi charnière. La société considère les cryptoactifs comme des réserves de valeur à long terme visant à améliorer sa résilience dans un contexte d'incertitude macroéconomique, et non comme des outils spéculatifs. Je suis impatient de voir progresser notre stratégie de cryptoactifs et de consolider notre collaboration avec le secteur pour soutenir une croissance viable à long terme. »

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. D'autres facteurs de risques et d'incertitude sont décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. La société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l'exige.