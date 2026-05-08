Artprice News: A Lyon Biennale 2026 redefine os motores da arte contemporânea internacional

PARIS, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- No outono de 2026, na esteira da Venice Biennale, a Lyon Biennale de Arte Contemporânea se estabelece como um dos principais eventos do calendário artístico internacional.

Como principal evento de arte contemporânea da França, cada edição reúne cerca de 300.000 visitantes e gera mais de 2,7 milhões de interações com obras de arte em espaços públicos, afirmando um modelo único no qual a produção artística, a disseminação, o engajamento territorial e o alcance internacional convergem em grande escala.

18ª Lyon Biennale de Arte Contemporânea - 2026 Catherine Nichols, Isabelle Bertolotti - Foto: Blandine Soulage

Mais do que uma exposição, a Lyon Biennale constitui agora uma plataforma internacional de influência, situada na interseção de cenas artísticas, instituições, colecionadores, fundações, profissionais e dinâmicas econômicas globais.

18ª Lyon Biennale de Arte Contemporânea

"Passer d'un rêve à l'autre"/Passar de um sonho para outro

Lyon, França | 19 de setembro – 13 de dezembro de 2026

https://www.labiennaledelyon.com/en



Baixe o kit de imprensa: https://www.labiennaledelyon.com/en/espace-presse-art

Depois de Veneza, Lyon: um novo centro de gravidade para a cena artística global

A 18ª Lyon Biennale de Arte Contemporânea acontecerá no auge do outono de 2026, em um momento estratégico dentro do calendário internacional da arte contemporânea. A iniciativa amplia, reorienta e reativa os principais debates artísticos iniciados em Veneza, situando-os num território singular: Lyon, uma cidade de passagens, intercâmbios e transformações.

Nesse contexto geográfico urbano, histórico e econômico, a Bienal transforma Lyon em um espaço de experimentação em grande escala, onde as obras de arte dialogam com locais históricos, industriais, museológicos e públicos.

Catherine Nichols: uma voz curatorial internacional em ascensão

A 18ª edição é confiada a Catherine Nichols, curadora, escritora e historiadora de arte radicada em Berlim. Ela foi recentemente nomeada diretora artística da Manifesta, no âmbito de um novo modelo de codireção que entrará em vigor a partir de outubro de 2026.

Com "Passer d'un rêve à l'autre", Catherine Nichols desenvolve um projeto ambicioso centrado na noção de "economia poética", inspirado por Robert Filliou. Aqui, a economia não é abordada meramente como um sistema financeiro: ela se torna uma infraestrutura sensível composta por relações, fluxos, narrativas, trabalho visível e invisível, e valores tanto materiais quanto imateriais.

Enraizada na história de Lyon — uma cidade moldada pelo comércio, circulação, produção de seda, indústria e confluências — essa reflexão assume uma dimensão tanto local quanto profundamente global.

Uma cartografia artística ampliada: novos cenários, novas narrativas

Reunindo mais de 70 artistas internacionais, esta edição se destaca por uma forte abertura em relação a cenários artísticos ainda insuficientemente representados na Europa, especialmente da Austrália e da Nova Zelândia, e abrangendo mais de trinta nacionalidades. Esses territórios dialogam com os cenários francês e europeu num contexto que reúne figuras de destaque, artistas consagrados e vozes emergentes.

A Bienal constrói, assim, uma cartografia artística ampliada, na qual questões relacionadas a valor, cuidado, patrimônio, produção e transformação atravessam práticas, gerações e geografias.

Artistas – (lista completa para ser concluída em junho)

Akwasi Bediako Afrane, Lara Almarcegui, Joël Andrianomearisoa, Serwah Attafuah, Béatrice Balcou, Eva Barto, Lucy Beech, Rossella Biscotti, Barbara Breitenfellner, Yuriyal Eric Bridgeman, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Fiona Clark, Lua Coderch, Léa Collet, June Crespo, cyan, Edith Dekyndt, Huong Dodinh, Yana Nafysa Dombrowsky-M'baye, Mikala Dwyer, Robert Filliou, Florian Fouché, Rose Frigière, Angela Goh, Birke Gorm, Nuria Güell, Alice Guy, Oda Haliti, Archana Hande, Matthew Harris, Timo Hogan, Ngahina Hohaia, Jelena Jureša, Lucia Kagramanyan, Kirtika Kain, Mikhail Karikis, Ndayé Kouagou, Perrine Lacroix, Maureen Lander, Ida Lawrence, James Lewis, LYL Radio, Kokou Ferdinand Makouvia, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Hana Miletić, Hayley Millar Baker, Jazz Money, Mai Nguyen-Long, Manfred Paul, Thea Anamara Perkins, Susan Philipsz, Laure Prouvost, raumlaborberlin, Miguel Rothschild, Selma Selman, Erwan Séné, Igor Šimić, Sriwhana Spong, Tina Stefanou, Mette Sterre, Michael Stevenson, Pol Taburet, Huda Takriti, Tsuneko Taniuchi, Ashleigh Taupaki, Minh Lan Tran, Thu-Van Tran, Álvaro Urbano, Kaylene Whiskey, Luke Willis Thompson, Candrani Yulis.

Locais de exposições

macLYON – Museu de Arte Contemporânea

Les Grandes Locos

Museu de Têxteis e Artes Decorativas

Traboules das encostas Croix-Rousse – acesso livre

Jardim do Museu de Belas Artes – acesso gratuito

IAC – Instituto de Arte Contemporânea/Frac Rhône-Alpes

Musée des Confluences

Fundação Bullukian – acesso gratuito

Estacionamento LPA Saint-Antoine – acesso gratuito

Estação da linha B do metrô – Gare Part-Dieu

Uma plataforma internacional para produção e influência

A Lyon Biennale é simultaneamente um local para a produção de novas obras, um polo profissional internacional e um espaço para reflexão sobre transformações contemporâneas. Está inserida em uma rede global, notadamente por meio da Associação Internacional de Bienais (IBA), e cada edição recebe artistas, curadores, instituições, fundações, parceiros e atores do mercado de arte.

Por meio de seus projetos artísticos, programas profissionais, colaborações internacionais, iniciativas de mediação e projetos participativos, a Lyon Biennale afirma um modelo singular: um evento de destaque, aberto ao maior público possível e totalmente engajado com as questões de sua época.

Datas-chave

16–18 de setembro de 2026: Dias de Imprensa

17–18 de setembro de 2026: Dias Profissionais

18 de setembro de 2026: Pré-estreia/Abertura

19 de setembro de 2026: Abertura pública

13 de dezembro de 2026: Data de Encerramento

Sobre a Lyon Biennale

Por mais de quarenta anos, a Lyon Biennale organizou dois grandes eventos no cenário cultural da França e internacionalmente: a Biennale de Arte Contemporânea e a Biennale de Dança.

Como instituição responsável pela concepção, programação e implementação desses dois eventos, a Lyon Biennale é hoje reconhecida como um dos principais eventos internacionais dedicados à criação contemporânea. Ela goza de forte reconhecimento entre profissionais, imprensa e público.

Seu compromisso baseia-se em quatro missões centrais: uma missão ética, por meio do desenvolvimento de uma relação sensível com o mundo por meio das artes visuais e da dança; uma missão social, por meio da abertura a todos os públicos e da criação de laços sociais; uma missão econômica, por meio de sua contribuição para a visibilidade e atratividade do território; e uma missão de RSC, por meio de uma abordagem socialmente responsável em relação a todas as suas partes interessadas.

Criatividade, excelência, rigor, solidariedade, diversidade social e inclusão estão no centro do projeto da Lyon Biennale.

Governança

Presidente: Laurent Bayle

CEO: Cécile Bourgeat

Diretora artística da Lyon Biennale de Arte Contemporânea: Isabelle Bertolotti

Curadora: Catherine Nichols

A Lyon Biennale 2026 representa um modelo único e se consolidou como um evento imperdível no cenário internacional. Vinte e seis anos após sua primeira colaboração, Artprice by Artmarket e La Demeure du Chaos estão fazendo parceria com a 18ª Lyon Biennale.

Um evento imperdível no calendário internacional de arte, a Lyon Biennale se consolidou, seguindo os passos de Veneza, como muito mais do que uma exposição: uma plataforma de influência onde artistas, instituições, colecionadores, fundações e atores-chave do mercado global de arte convergem.

Vinte e seis anos após "Partage d'Exotisme" – a lendária Bienal de 2000 com a curadoria de Jean-Hubert Martin, que serviu como continuação de sua famosa exposição de 1989 "Les Magiciens de la Terre" no Centre Georges Pompidou e causou sensação no Ocidente. Essa Bienal reuniu Artprice da Artmarket e La Demeure du Chaos como patronos pela primeira vez. Em 2026, eles voltarão a participar da Bienal de Arte Contemporânea de Lyon como parceiros comprometidos para sua 18ª edição.

Thierry Ehrmann, fundador da Artprice, presidente da Artmarket e artista visual por mais de quatro décadas, criador de La Demeure du Chaos – oficialmente reconhecida em 20 de março de 2025 como uma "Obra de Arte Total" pela Ministra da Cultura Rachida Dati, aplaude a importância desta Biennale de Arte Contemporânea, que aborda as características geográficas e econômicas da cidade de Lyon.

É nesse espírito que as duas entidades unem forças para apoiar o trabalho de Selma Selman, uma artista que emprega performance, pintura, fotografia e vídeo para incorporar as lutas de sua comunidade, questionando o valor do trabalho, dos objetos e dos corpos. Ela extrai a poesia oculta de materiais industriais – e nos lembra que a beleza também nasce do Caos.

https://www.artprice.com/artprice-news

Contato: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974210/Artmarket_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2974209/Artmarket_2.jpg

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FONTE Artmarket.com