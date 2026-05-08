Noticias de Artprice: La Bienal de Lyon 2026 redefine lo que inspira al arte contemporáneo internacional

PARÍS, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En el otoño de 2026, tras la Bienal de Venecia, la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon se consolida como uno de los eventos más importantes de la agenda artística internacional.

Como el principal evento de arte contemporáneo de Francia, cada edición convoca a casi 300.000 visitantes y propicia más de 2,7 millones de encuentros con exposiciones de obras en espacios públicos, lo que ratifica un modelo único en el que convergen producción artística, difusión, compromiso territorial y alcance internacional a gran escala.

18.ª versión de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon - 2026 Catherine Nichols, Isabelle Bertolotti - Foto: Blandine Soulage

La Bienal de Lyon, más que una exposición, ahora representa una plataforma de influencia situada donde convergen escenas artísticas, instituciones, coleccionistas, fundaciones, profesionales y dinámicas económicas globales.

18.ª versión de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon

Passer d'un rêve à l'autre / Transición entre sueños

Lyon, Francia | 19 de septiembre – 13 de diciembre de 2026

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Antes, fue Venecia; ahora, Lyon: un nuevo centro de gravedad de la escena artística mundial

La 18.ª versión de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon se celebrará en pleno otoño de 2026, en un momento estratégico en la agenda internacional del arte contemporáneo. Este evento permitirá ampliar, diversificar y reactivar los importantes debates artísticos iniciados en Venecia con un telón de fondo excepcional: Lyon, una ciudad de tránsito, intercambio y transformaciones.

En esta geografía a la vez urbana, histórica y económica, la Bienal transforma a Lyon en un espacio de tamaño natural para la experimentación, donde las obras de arte interactúan estrechamente con el patrimonio, la industria, los museos y los sitios públicos.

Catherine Nichols: una curadora de prestigio internacional en ascenso

La organización de la 18.ª versión de la Bienal fue confiada a Catherine Nichols, curadora, escritora e historiadora del arte de Berlín. En fecha reciente, ella fue nombrada directora artística de Manifesta, en el marco de un nuevo modelo de dirección conjunta que entrará en vigencia a partir de octubre de 2026.

Con Passer d'un rêve à l'autre, Catherine Nichols desarrolla un ambicioso proyecto centrado en la idea de "economía poética", inspirada por Robert Filliou. Aquí, la economía se deja de considerar un mero sistema financiero para convertirse en una infraestructura sensible compuesta por relaciones, flujos, relatos, trabajo visible e invisible, así como valores materiales e intangibles.

Esta reflexión, arraigada en la historia de Lyon, una ciudad moldeada por el comercio, la circulación, la producción de seda, la industria y las confluencias, adopta una dimensión local, pero también profundamente global.

Una cartografía artística ampliada: nuevas escenas y narrativas

Esta edición, que convoca a más de 70 artistas internacionales, se distingue por su apertura notable a escenas artísticas que aún carecen de suficiente representación en Europa, concretamente de Australia y Nueva Zelanda, y contará con participantes de más de treinta países. Estos territorios dialogarán con las escenas artísticas francesa y europea en una dinámica que reúne a personajes destacados, artistas consolidados y talentos emergentes.

De esta manera, la Bienal traza un mapa artístico ampliado en el que aspectos como el valor, el cuidado, el legado, la producción y la transformación se cruzan con prácticas, generaciones y geografías.

Artistas (la lista completa se confirmará en junio)

Akwasi Bediako Afrane, Lara Almarcegui, Joël Andrianomearisoa, Serwah Attafuah, Béatrice Balcou, Eva Barto, Lucy Beech, Rossella Biscotti, Barbara Breitenfellner, Yuriyal Eric Bridgeman, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Fiona Clark, Lua Coderch, Léa Collet, June Crespo, cyan, Edith Dekyndt, Huong Dodinh, Yana Nafysa Dombrowsky-M'baye, Mikala Dwyer, Robert Filliou, Florian Fouché, Rose Frigière, Angela Goh, Birke Gorm, Nuria Güell, Alice Guy, Oda Haliti, Archana Hande, Matthew Harris, Timo Hogan, Ngahina Hohaia, Jelena Jureša, Lucia Kagramanyan, Kirtika Kain, Mikhail Karikis, Ndayé Kouagou, Perrine Lacroix, Maureen Lander, Ida Lawrence, James Lewis, LYL Radio, Kokou Ferdinand Makouvia, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Hana Miletić, Hayley Millar Baker, Jazz Money, Mai Nguyen-Long, Manfred Paul, Thea Anamara Perkins, Susan Philipsz, Laure Prouvost, raumlaborberlin, Miguel Rothschild, Selma Selman, Erwan Séné, Igor Šimić, Sriwhana Spong, Tina Stefanou, Mette Sterre, Michael Stevenson, Pol Taburet, Huda Takriti, Tsuneko Taniuchi, Ashleigh Taupaki, Minh Lan Tran, Thu-Van Tran, Álvaro Urbano, Kaylene Whiskey, Luke Willis Thompson y Candrani Yulis.

Sedes para exposiciones

macLYON, Museo de Arte Contemporáneo

Les Grandes Locos

Museo de Artes Textiles y Decorativas

Colinas de Traboules of the Croix-Rousse, acceso gratuito

Jardín del Museo de Bellas Artes, acceso gratuito

IAC, Instituto de Arte Contemporáneo/Frac Rhône-Alpes

Musée des Confluences

Bullukian Foundation, acceso gratuito

Espacio de estacionamiento LPA Saint-Antoine, acceso gratuito

Estación de la línea B del metro, Gare Part-Dieu

Una plataforma internacional de producción e influencia

La Bienal de Lyon es tanto un espacio de producción de obras nuevas como un centro profesional internacional y un entorno para reflexionar sobre las transformaciones contemporáneas. Esta forma parte de una red global, concretamente a través de la Asociación Internacional de Bienales, y cada edición acoge a artistas, curadores, instituciones, fundaciones, socios y actores del mercado del arte.

A través de sus proyectos artísticos, programas profesionales, colaboraciones internacionales, iniciativas de mediación y proyectos participativos, la Bienal de Lyon reivindica un modelo único: un evento principal abierto al público más amplio posible y plenamente conectado con las temáticas actuales.

Fechas clave

16 al 18 de septiembre de 2026: Jornadas para la prensa

17 al 18 de septiembre de 2026: Jornadas para profesionales

18 de septiembre de 2026: Presentación preliminar/Inauguración

19 de septiembre de 2026: Inauguración para el público

13 de diciembre de 2026: Fecha de clausura

Acerca de la Bienal de Lyon

Por más de cuarenta años, La Bienal de Lyon ha organizado dos eventos muy importantes en la escena cultural de Francia y del mundo: la Bienal de Arte Contemporáneo y la Bienal de la Danza.

Como la institución responsable de la concepción, la programación y la ejecución de estos dos eventos, la Bienal de Lyon es reconocida actualmente como uno de los principales eventos internacionales en el ámbito de la creación contemporánea. Este goza de un gran reconocimiento entre los profesionales, la prensa y el público sin distinción.

Su compromiso se cimenta en cuatro misiones básicas: una misión ética, mediante el desarrollo de una relación sensible con el mundo a través de las artes visuales y la danza; una misión social, mediante su apertura a todas las audiencias y el establecimiento de vínculos sociales; una misión económica, mediante su contribución a la visibilidad y al atractivo del territorio; y una misión de responsabilidad social corporativa mediante un enfoque socialmente responsable hacia todas sus partes interesadas.

La creatividad, la excelencia, la rigurosidad, la solidaridad, la diversidad social y la inclusividad son las bases del proyecto de la Bienal de Lyon.

Gobernanza

Presidente: Laurent Bayle

Directora ejecutiva: Cécile Bourgeat

Directora artística de la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon: Isabelle Bertolotti

Curadora: Catherine Nichols

La Bienal de Lyon 2026 refleja el modelo único que le ha permitido consolidarse como un evento imperdible en la escena internacional. A veintiséis años de su primera colaboración, Artprice by Artmarket y La Demeure du Chaos se asociarán con la Bienal de Lyon en su 18° versión.

La Bienal de Lyon, un evento imperdible en la agenda artística internacional, ha seguido los pasos de Venecia para convertirse en mucho más que una exposición: una plataforma de influencia en la que confluyen artistas, instituciones, coleccionistas, fundaciones y actores clave del mercado del arte mundial.

Veintiséis años después de "Partage d'Exotisme", la emblemática Bienal del año 2000 organizada por Jean-Hubert Martin, una iniciativa que nació de su famosa exposición "Les Magiciens de la Terre" de 1989 en el Centre Georges Pompidou y causó verdadera sensación en Occidente. Esta Bienal convocó a Artprice by Artmarket y a La Demeure du Chaos como patrocinadores, o más bien mecenas, por primera vez. En 2026, participarán una vez más en la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon como socios comprometidos para su 18.ª versión.

Thierry Ehrmann, fundador de Artprice, presidente de Artmarket y artista visual con una trayectoria de más de cuatro décadas, creador de La Demeure du Chaos, reconocida oficialmente el 20 de marzo de 2025 como una "Obra de arte absoluta" por la Ministra de Cultura Rachida Dati, celebra la relevancia de esta Bienal de Arte Contemporáneo que se complementa a la perfección con los rasgos económicos y geográficos de la ciudad de Lyon.

Es con este ánimo que ambas entidades unirán fuerzas para apoyar el trabajo de Selma Selman, una artista que combina interpretación artística, pintura, fotografía y video para plasmar las dificultades de su comunidad, cuestionando el valor del trabajo, los objetos y los cuerpos. Ella logra extraer el lirismo oculto de los materiales industriales para recordarnos que la belleza también nace del caos.

https://www.artprice.com/artprice-news

Contacto: [email protected]

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FUENTE Artmarket.com