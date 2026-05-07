Artprice News: Die Lyon-Biennale 2026 definiert die treibenden Kräfte der internationalen zeitgenössischen Kunst neu

PARIS, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Im Herbst 2026, im Anschluss an die Biennale von Venedig, etabliert sich die Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst als eines der wichtigsten Ereignisse im internationalen Kunstkalender.

18. Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst – 2026 Catherine Nichols, Isabelle Bertolotti – Foto: Blandine Soulage

Als Frankreichs führende Veranstaltung für zeitgenössische Kunst bringt jede Ausgabe fast 300 000 Besucher zusammen und schafft mehr als 2,7 Millionen Begegnungen mit Kunstwerken im öffentlichen Raum. Damit bestätigt sie ein einzigartiges Modell, bei dem künstlerische Produktion, Vermittlung, territoriale Verankerung und internationale Reichweite in großem Maßstab zusammenwirken.

Die Lyon-Biennale ist mehr als eine Ausstellung, sie ist heute eine internationale Plattform mit Strahlkraft, die an der Schnittstelle von Kunstszenen, Institutionen, Sammlern, Stiftungen, Fachleuten und globalen wirtschaftlichen Dynamiken angesiedelt ist.

18. Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst

Passer d'un rêve à l'autre / Von einem Traum zum anderen

Lyon, Frankreich | 19. September – 13. Dezember 2026

https://www.labiennaledelyon.com/en



Pressemappe herunterladen: https://www.labiennaledelyon.com/en/espace-presse-art

Nach Venedig kommt Lyon: ein neues Gravitationszentrum für die globale Kunstszene

Die 18. Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst findet mitten im Herbst 2026 statt, zu einem strategischen Zeitpunkt im internationalen Kalender der zeitgenössischen Kunst. Sie erweitert, verschiebt und reaktiviert die großen künstlerischen Diskurse, die in Venedig angestoßen wurden, und verankert sie in einem einzigartigen Raum: Lyon, einer Stadt der Übergänge, des Austauschs und der Verwandlungen. Lyon, eine Stadt der Passagen, des Austauschs und der Verwandlungen.

Innerhalb dieser städtischen, historischen und wirtschaftlichen Geografie verwandelt die Biennale Lyon in einen umfassenden Experimentierraum, in dem Kunstwerke mit Orten des Kulturerbes, Industrieorten, Museen sowie öffentlichen Orten in Dialog treten.

Catherine Nichols: eine internationale kuratorische Stimme im Aufwind

Die 18. Ausgabe wird Catherine Nichols anvertraut, einer in Berlin ansässigen Kuratorin, Autorin und Kunsthistorikerin. Vor kurzem wurde sie zur künstlerischen Leiterin der Manifesta ernannt, und zwar im Rahmen eines neuen Modells der gemeinsamen Leitung, das ab Oktober 2026 in Kraft tritt.

Mit Passer d'un rêve à l'autre entwickelt Catherine Nichols ein ambitioniertes Projekt rund um den Begriff der „poetischen Ökonomie", inspiriert von Robert Filliou. Hier wird Ökonomie nicht nur als Finanzsystem betrachtet: Sie wird zu einer sensiblen Infrastruktur aus Beziehungen, Strömen, Erzählungen, sichtbarer und unsichtbarer Arbeit sowie materiellen wie immateriellen Werten.

Verwurzelt in der Geschichte Lyons – einer Stadt, die von Handel, Zirkulation, Seidenproduktion, Industrie und Zusammenflüssen geprägt ist – erhält diese Reflexion zugleich eine lokale und zutiefst globale Dimension.

Eine erweiterte künstlerische Kartografie: neue Szenen, neue Erzählungen

Diese Ausgabe bringt mehr als 70 internationale Künstler aus mehr als dreißig Nationalitäten zusammen und zeichnet sich durch eine starke Öffnung gegenüber Kunstszenen aus, die in Europa noch immer nicht ausreichend vertreten sind, insbesondere aus Australien und Neuseeland. Diese Regionen treten in einem Rahmen mit der französischen und europäischen Szene in Dialog, der große Persönlichkeiten, etablierte Künstler sowie aufstrebende Stimmen zusammenführt.

So entwirft die Biennale eine erweiterte künstlerische Kartografie, in der Fragen von Wert, Fürsorge, Erbe, Produktion und Transformation Praktiken, Generationen sowie Geografien durchziehen.

Künstler – (vollständige Liste wird im Juni ergänzt)

Akwasi Bediako Afrane, Lara Almarcegui, Joël Andrianomearisoa, Serwah Attafuah, Béatrice Balcou, Eva Barto, Lucy Beech, Rossella Biscotti, Barbara Breitenfellner, Yuriyal Eric Bridgeman, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Fiona Clark, Lua Coderch, Léa Collet, June Crespo, cyan, Edith Dekyndt, Huong Dodinh, Yana Nafysa Dombrowsky-M'baye, Mikala Dwyer, Robert Filliou, Florian Fouché, Rose Frigière, Angela Goh, Birke Gorm, Nuria Güell, Alice Guy, Oda Haliti, Archana Hande, Matthew Harris, Timo Hogan, Ngahina Hohaia, Jelena Jureša, Lucia Kagramanyan, Kirtika Kain, Mikhail Karikis, Ndayé Kouagou, Perrine Lacroix, Maureen Lander, Ida Lawrence, James Lewis, LYL Radio, Kokou Ferdinand Makouvia, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Hana Miletić, Hayley Millar Baker, Jazz Money, Mai Nguyen-Long, Manfred Paul, Thea Anamara Perkins, Susan Philipsz, Laure Prouvost, raumlaborberlin, Miguel Rothschild, Selma Selman, Erwan Séné, Igor Šimić, Sriwhana Spong, Tina Stefanou, Mette Sterre, Michael Stevenson, Pol Taburet, Huda Takriti, Tsuneko Taniuchi, Ashleigh Taupaki, Minh Lan Tran, Thu-Van Tran, Álvaro Urbano, Kaylene Whiskey, Luke Willis Thompson, Candrani Yulis.

Ausstellungsorte

macLYON – Museum für zeitgenössische Kunst

Les Grandes Locos

Museum für Textilien und dekorative Kunst

Traboules an den Hängen der Croix-Rousse – frei zugänglich

Garten des Museums der Schönen Künste – frei zugänglich

IAC – Institut für zeitgenössische Kunst / Frac Rhône-Alpes

Musée des Confluences

Bullukian-Stiftung – frei zugänglich

Parkhaus LPA Saint-Antoine – frei zugänglich

Metrostation Gare Part-Dieu – Linie B

Eine internationale Plattform für Produktion und Einfluss

Die Biennale von Lyon ist zugleich ein Ort für die Produktion neuer Werke, ein internationaler Knotenpunkt für Fachleute und ein Raum für die Reflexion über zeitgenössische Transformationen. Sie ist in ein globales Netzwerk eingebettet, insbesondere durch die International Biennial Association, und jede Ausgabe heißt Künstler, Kuratoren, Institutionen, Stiftungen, Partner sowie Kunstmarktakteure willkommen.

Mit ihren künstlerischen Projekten, Fachprogrammen, internationalen Kooperationen, Vermittlungsinitiativen und partizipativen Projekten steht die Biennale von Lyon für ein einzigartiges Modell: eine führende Veranstaltung, die einem möglichst breiten Publikum offensteht und sich mit den Fragen ihrer Zeit befasst.

Wichtige Termine

16.–18. September 2026: Pressetage

17.–18. September 2026: Fachbesuchertage

18. September 2026: Vorschau / Eröffnung

19. September 2026: Geöffnet für die Öffentlichkeit

13. Dezember 2026: Abschlusstag

Informationen zur Biennale von Lyon

Seit mehr als vierzig Jahren organisiert die Biennale von Lyon zwei wichtige Ereignisse in der französischen und internationalen Kulturszene: die Biennale für zeitgenössische Kunst und die Tanzbiennale.

Als Institution, die für Konzeption, Programmgestaltung und Durchführung dieser beiden Veranstaltungen verantwortlich ist, gilt die Biennale von Lyon heute als eine der wichtigsten internationalen Veranstaltungen, die dem zeitgenössischen Kunstschaffen gewidmet sind. Sie genießt bei Fachleuten, Presse und Publikum gleichermaßen hohe Anerkennung.

Ihr Engagement basiert auf vier Kernaufgaben: einer ethischen Aufgabe durch die Entwicklung einer sensiblen Beziehung zur Welt über bildende Kunst und Tanz; einer sozialen Aufgabe durch die Öffnung für alle Zielgruppen und die Schaffung sozialer Bindungen; einer wirtschaftlichen Aufgabe durch ihren Beitrag zur Sichtbarkeit und Attraktivität der Region; und einer CSR-Aufgabe durch einen sozial verantwortlichen Ansatz gegenüber allen ihren Anspruchsgruppen.

Kreativität, Exzellenz, Genauigkeit, Solidarität, soziale Vielfalt und Inklusivität stehen im Mittelpunkt des Projekts der Biennale von Lyon.

Leitung

Präsident: Laurent Bayle

Geschäftsführerin: Cécile Bourgeat

Künstlerische Leiterin der Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst: Isabelle Bertolotti

Kuratorin: Catherine Nichols

Die Lyon-Biennale 2026 verkörpert ein einzigartiges Modell und hat sich als ein unverzichtbares Ereignis auf der internationalen Bühne etabliert. 26 Jahre nach ihrer ersten Zusammenarbeit gehen Artprice by Artmarket und La Demeure du Chaos eine Partnerschaft mit der 18. Biennale von Lyon ein.

Die Lyon-Biennale 2026 verkörpert ein einzigartiges Modell und hat sich als Pflichttermin auf der internationalen Bühne etabliert: eine einflussreiche Plattform, auf der Künstler, Institutionen, Sammler, Stiftungen und wichtige Akteure des globalen Kunstmarktes zusammenkommen.

26 Jahre nach „Partage d'Exotisme" – der legendären Biennale von 2000, die von Jean-Hubert Martin kuratiert wurde, als Fortsetzung seiner berühmten Ausstellung „Les Magiciens de la Terre" von 1989 im Centre Georges Pompidou diente und im Westen für Aufsehen sorgte. Diese Biennale brachte Artprice by Artmarket und La Demeure du Chaos erstmals als Mäzene zusammen. 2026 werden sie sich erneut der Biennale von Lyon für zeitgenössische Kunst als engagierte Partner ihrer 18. Ausgabe anschließen.

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice, Präsident von Artmarket und seit mehr als vier Jahrzehnten bildender Künstler, Schöpfer von La Demeure du Chaos, das am 20. März 2025 von Kulturministerin Rachida Dati offiziell als „Gesamtkunstwerk" anerkannt wurde, würdigt die Bedeutung dieser Biennale für zeitgenössische Kunst, die sich mit den geografischen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Stadt Lyon auseinandersetzt.

In diesem Sinne schließen sich die beiden Einrichtungen zusammen, um die Arbeit von Selma Selman zu unterstützen, einer Künstlerin, die Performance, Malerei, Fotografie sowie Video einsetzt, um die Kämpfe ihrer Gemeinschaft zu verkörpern und den Wert von Arbeit, Objekten sowie Körpern zu hinterfragen. Sie entlockt industriellen Materialien ihre verborgene Poesie – und erinnert uns daran, dass auch Schönheit aus dem Chaos geboren wird.

https://www.artprice.com/artprice-news

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974210/Artmarket_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2974209/Artmarket_2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg