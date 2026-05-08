أخبار آرت برايس: بينالي ليون 2026 يعيد تعريف القوى الدافعة للفن المعاصر على الساحة الدولية

باريس، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في خريف 2026، وعلى إثر بينالي البندقية، يرسّخ بينالي ليون للفن المعاصر مكانته بوصفه أحد أبرز الأحداث على الأجندة الفنية الدولية.

وبصفته الحدث الأبرز في فرنسا في مجال الفن المعاصر، تستقطب كل دورة منه ما يقرب من 300,000 زائر، وتتيح أكثر من 2.7 مليون لقاء مع الأعمال الفنية في الفضاء العام، بما يؤكد نموذجًا فريدًا تتضافر فيه، على نطاق واسع، عمليات إنتاج الأعمال الفنية وتعميمها مع الارتباط بالمجال المحلي والحضور الدولي.

18th Lyon Biennale Contemporary Art - 2026 Catherine Nichols, Isabelle Bertolotti - Photo: Blandine Soulage

أكثر من مجرد معرض، يشكّل بينالي ليون اليوم منصة دولية مؤثرة تقع عند تقاطع المشاهد الفنية والمؤسسات وجامعي الأعمال الفنية والمؤسسات الوقفية والمهنيين والديناميات الاقتصادية العالمية.

بينالي ليون للفن المعاصر – الدورة الثامنة عشرة

«من حلم إلى آخر»

ليون، فرنسا | 19 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2026

بعد البندقية، ليون: مركز ثقل جديد للمشهد الفني العالمي

ستقام الدورة الثامنة عشرة من بينالي ليون للفن المعاصر في خريف 2026، في لحظة استراتيجية ضمن الأجندة الدولية للفن المعاصر. فهي تواصل الحوارات الفنية الكبرى التي انطلقت في البندقية، وتعيد توجيهها وتنشيطها، وترسّخها في سياق محلي متفرّد: ليون، مدينة العبور والتبادل والتحوّلات.

ضمن هذه الجغرافيا الحضرية والتاريخية والاقتصادية، يحوّل البينالي ليون إلى فضاء للتجريب على نطاق المدينة بأكملها، حيث تدخل الأعمال الفنية في حوار مع مواقع تراثية وصناعية ومتحفية وعامة.

كاثرين نيكولز: صوت قيّمي دولي صاعد

تتولى كاثرين نيكولز، القيّمة الفنية والكاتبة ومؤرخة الفن المقيمة في برلين، الإشراف على الدورة الثامنة عشرة. وقد عُيّنت مؤخرًا مديرةً فنية لمانيفيستا، في إطار نموذج جديد للإدارة المشتركة سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2026.

في «من حلم إلى آخر»، تطوّر كاثرين نيكولز مشروعًا طموحًا يتمحور حول مفهوم «الاقتصاد الشعري»، المستلهم من روبرت فيليو. هنا، لا يُتناول الاقتصاد بوصفه نظامًا ماليًا فحسب، بل يتحوّل إلى بنية حسّاسة تتكوّن من العلاقات والتدفقات والسرديات والعمل المرئي وغير المرئي، فضلًا عن القيم المادية وغير المادية.

وينطلق هذا التأمل من تاريخ ليون، المدينة التي شكّلتها التجارة والتنقل وإنتاج الحرير والصناعة والتقاء الأنهار، ليكتسب بُعدًا محليًا وعالميًا عميقًا في آن واحد.

خريطة فنية موسَّعة: مشاهد جديدة وسرديات جديدة

تجمع هذه الدورة أكثر من 70 فنانًا دوليًا، وتمتاز بانفتاح واضح على مشاهد فنية لا تزال محدودة التمثيل في أوروبا، ولا سيما من أستراليا ونيوزيلندا، بمشاركة فنانين من أكثر من ثلاثين جنسية. وتتحاور هذه المناطق مع المشاهد الفرنسية والأوروبية ضمن إطار يجمع شخصيات بارزة وفنانين راسخين وأصواتًا صاعدة.

وبذلك يبني البينالي خريطة فنية موسَّعة تتقاطع فيها أسئلة القيمة والعناية والتراث والإنتاج والتحوّل عبر الممارسات والأجيال والجغرافيات.

الفنانون (تُستكمل القائمة الكاملة في يونيو)

Akwasi Bediako Afrane, Lara Almarcegui, Joël Andrianomearisoa, Serwah Attafuah, Béatrice Balcou, Eva Barto, Lucy Beech, Rossella Biscotti, Barbara Breitenfellner, Yuriyal Eric Bridgeman, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Fiona Clark, Lua Coderch, Léa Collet, June Crespo, cyan, Edith Dekyndt, Huong Dodinh, Yana Nafysa Dombrowsky-M'baye, Mikala Dwyer, Robert Filliou, Florian Fouché, Rose Frigière, Angela Goh, Birke Gorm, Nuria Güell, Alice Guy, Oda Haliti, Archana Hande, Matthew Harris, Timo Hogan, Ngahina Hohaia, Jelena Jureša, Lucia Kagramanyan, Kirtika Kain, Mikhail Karikis, Ndayé Kouagou, Perrine Lacroix, Maureen Lander, Ida Lawrence, James Lewis, LYL Radio, Kokou Ferdinand Makouvia, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Hana Miletić, Hayley Millar Baker, Jazz Money, Mai Nguyen-Long, Manfred Paul, Thea Anamara Perkins, Susan Philipsz, Laure Prouvost, raumlaborberlin, Miguel Rothschild, Selma Selman, Erwan Séné, Igor Šimić, Sriwhana Spong, Tina Stefanou, Mette Sterre, Michael Stevenson, Pol Taburet, Huda Takriti, Tsuneko Taniuchi, Ashleigh Taupaki, Minh Lan Tran, Thu-Van Tran, Álvaro Urbano, Kaylene Whiskey, Luke Willis Thompson, Candrani Yulis.

أماكن العرض

macLYON – متحف الفن المعاصر

Les Grandes Locos

متحف النسيج والفنون الزخرفية

ممرات Traboules على منحدرات Croix-Rousse ، دخول مجاني

حديقة متحف الفنون الجميلة، دخول مجاني

IAC ، Institute of Contemporary Art / Frac Rhône-Alpes

Musée des Confluences

Bullukian Foundation ، دخول مجاني

موقف سيارات LPA Saint-Antoine ، دخول مجاني

محطة Gare Part-Dieu على الخط B للمترو

منصة دولية للإنتاج الفني والتأثير

يشكّل بينالي ليون، في الوقت نفسه، موقعًا لإنتاج أعمال جديدة، ومركزًا مهنيًا دوليًا، وفضاءً للتفكير في التحوّلات المعاصرة. ويندرج ضمن شبكة عالمية، ولا سيما عبر International Biennial Association، وتستقبل كل دورة منه فنانين وقيّمين فنيين ومؤسسات وهيئات وقفية وشركاء وجهات فاعلة في سوق الفن.

ومن خلال مشروعاته الفنية وبرامجه المهنية وتعاوناته الدولية ومبادرات الوساطة الثقافية ومشروعاته التشاركية، يؤكد بينالي ليون نموذجًا متفرّدًا: حدثًا رائدًا منفتحًا أمام أوسع جمهور ممكن ومنخرطًا بعمق في قضايا عصره.

التواريخ الرئيسية

16 إلى 18 سبتمبر 2026: الأيام الصحفية

17 إلى 18 سبتمبر 2026: الأيام المهنية

18 سبتمبر 2026: المعاينة الخاصة / الافتتاح

19 سبتمبر 2026: الافتتاح للجمهور

13 ديسمبر 2026: تاريخ الاختتام

نبذة عن بينالي ليون

منذ أكثر من أربعين عامًا، ينظّم بينالي ليون حدثين كبيرين على الساحة الثقافية في فرنسا وعلى الصعيد الدولي: بينالي الفن المعاصر وبينالي الرقص.

وبصفته الجهة المسؤولة عن وضع تصوّر هذين الحدثين وبرمجتهما وتنفيذهما، يُعدّ بينالي ليون اليوم واحدًا من أبرز الأحداث الدولية المكرّسة للإبداع المعاصر. يحظى بتقدير واسع لدى المهنيين والصحافة والجمهور على حد سواء.

يستند التزامه إلى أربع مهام أساسية: مهمة أخلاقية، عبر تنمية علاقة حسّاسة بالعالم من خلال الفنون البصرية والرقص؛ ومهمة اجتماعية، عبر الانفتاح على جميع فئات الجمهور ونسج الروابط الاجتماعية؛ ومهمة اقتصادية، عبر الإسهام في إبراز المجال المحلي وتعزيز جاذبيته؛ ومهمة المسؤولية الاجتماعية للشركات، عبر اعتماد نهج مسؤول اجتماعيًا تجاه جميع أصحاب المصلحة.

يشكّل الإبداع والتميّز والصرامة والتضامن والتنوع الاجتماعي والشمول جوهر مشروع بينالي ليون.

الحوكمة

الرئيس: Laurent Bayle

الرئيسة التنفيذية: Cécile Bourgeat

المديرة الفنية لبينالي ليون للفن المعاصر: Isabelle Bertolotti

القيّمة الفنية: كاثرين نيكولز

يجسّد بينالي ليون 2026 نموذجًا فريدًا، وقد رسّخ مكانته بوصفه حدثًا لا يُفوَّت على الساحة الدولية. بعد ستة وعشرين عامًا من تعاونهما الأول، تتعاون آرت برايس التابعة لآرت ماركت وLa Demeure du Chaos مع بينالي ليون للفن المعاصر – الدورة الثامنة عشرة.

وبوصفه حدثًا لا يُفوَّت على الأجندة الفنية الدولية، رسّخ بينالي ليون مكانته، سائرًا على خطى بينالي البندقية، بوصفه أكثر من مجرد معرض: منصة مؤثرة يلتقي فيها الفنانون والمؤسسات وجامعو الأعمال الفنية والمؤسسات الوقفية والجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الفن العالمي.

ويأتي ذلك بعد ستة وعشرين عامًا من «Partage d'Exotisme»، بينالي عام 2000 الأسطوري الذي أشرف عليه فنيًا Jean-Hubert Martin، وجاء امتدادًا لمعرضه الشهير عام 1989 «Les Magiciens de la Terre» في مركز جورج بومبيدو، وأحدث صدى واسعًا في الغرب. جمع هذا البينالي آرت برايس التابعة لآرت ماركت وLa Demeure du Chaos بوصفهما من رعاة الفنون للمرة الأولى. في عام 2026، ستنضمان مجددًا إلى بينالي ليون للفن المعاصر شريكتين ملتزمتين في دورته الثامنة عشرة.

ويشيد تييري إيرمان، مؤسس آرت برايس، ورئيس آرت ماركت، وفنان بصري منذ أكثر من أربعة عقود، ومبتكر La Demeure du Chaos، الذي اعترفت به رسميًا وزيرة الثقافة رشيدة داتي في 20 مارس 2025 بوصفه «عملًا فنيًا متكاملًا»، بأهمية هذا البينالي للفن المعاصر الذي يتناول الخصائص الجغرافية والاقتصادية لمدينة ليون.

وبهذه الروح، تتضافر جهود الكيانين لدعم أعمال Selma Selman، وهي فنانة توظّف الأداء والرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو لتجسيد نضالات مجتمعها، وتطرح تساؤلات حول قيمة العمل والأشياء والأجساد. فهي تستخرج الشعر الخفي من المواد الصناعية، وتذكّرنا بأن الجمال يولد هو الآخر من الفوضى.

