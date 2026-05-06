Artprice News : La Biennale de Lyon 2026 redéfinit les lignes de force de l'art contemporain international

PARIS, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- À l'automne 2026, dans le sillage de la Biennale de Venise, la Biennale d'art contemporain de Lyon s'impose comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier artistique international.

Première manifestation d'art contemporain en France, elle rassemble à chaque édition près de 300 000 visiteurs et plus de 2,7 millions de rencontres avec les œuvres dans l'espace public, affirmant un modèle unique où production artistique, diffusion, inscription territoriale et rayonnement international convergent à grande échelle.

18th Lyon Biennale Contemporary Art - 2026 Catherine Nichols, Isabelle Bertolotti - Photo: Blandine Soulage

Plus qu'une exposition, la Biennale de Lyon constitue aujourd'hui une plateforme d'influence internationale, à l'intersection des scènes artistiques, des institutions, des collectionneurs, des fondations, des professionnels et des dynamiques économiques globales.

18e Biennale de Lyon - Art contemporain

Passer d'un rêve à l'autre / To pass from one dream to another

Lyon, France | 19 septembre - 13 décembre 2026

https://www.labiennaledelyon.com/

Télécharger le dossier de presse : https://www.labiennaledelyon.com/espace-presse-art

Après Venise, Lyon : un nouveau centre de gravité pour la scène mondiale

La 18e Biennale d'art contemporain de Lyon prendra place au cœur de l'automne 2026, à un moment stratégique du calendrier international de l'art contemporain. Elle prolonge, déplace et réactive les grandes conversations artistiques ouvertes à Venise, en les inscrivant dans un territoire singulier : Lyon, ville de passages, d'échanges et de transformations.

Dans cette géographie urbaine, historique et économique, la Biennale fait de Lyon un espace d'expérimentation grandeur nature, où les œuvres dialoguent avec des lieux patrimoniaux, industriels, muséaux et publics.

Catherine Nichols : une signature curatoriale internationale en pleine ascension

La 18e édition est confiée à Catherine Nichols, curatrice, autrice et historienne de l'art basée à Berlin. Elle a récemment été nommée directrice artistique de Manifesta, dans le cadre d'un nouveau modèle de codirection qui entrera en vigueur à partir d'octobre 2026.

Avec Passer d'un rêve à l'autre, Catherine Nichols développe un projet ambitieux autour de la notion d'économie poétique, inspirée par Robert Filliou. Ici, l'économie n'est pas envisagée comme un simple système financier : elle devient une infrastructure sensible, faite de relations, de flux, de récits, de travail visible et invisible, de valeurs matérielles et immatérielles.

Ancrée dans l'histoire de Lyon - ville de commerce, de circulations, de soierie, d'industrie et de confluence - cette réflexion prend une dimension à la fois locale et profondément globale.

Une cartographie artistique élargie : nouvelles scènes, nouveaux récits

Réunissant plus de 70 artistes internationaux, cette édition se distingue par une ouverture affirmée vers des scènes encore insuffisamment visibles en Europe, notamment l'Australie ou la Nouvelle-Zélande et plus d'une trentaine de nationalités. Ces territoires dialoguent avec la scène française et européenne dans un ensemble qui articule figures majeures, artistes confirmés et voix émergentes.

La Biennale construit ainsi une cartographie artistique élargie, où les questions de valeur, de soin, d'héritage, de production et de transformation traversent les pratiques, les générations et les géographies.

Artistes - (la liste sera complète en juin)

Akwasi Bediako Afrane, Lara Almarcegui, Joël Andrianomearisoa, Serwah Attafuah, Béatrice Balcou, Eva Barto, Lucy Beech, Rossella Biscotti, Barbara Breitenfellner, Yuriyal Eric Bridgeman, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Fiona Clark, Lua Coderch, Léa Collet, June Crespo, cyan, Edith Dekyndt, Huong Dodinh, Yana Nafysa Dombrowsky-M'baye, Mikala Dwyer, Robert Filliou, Florian Fouché, Rose Frigière, Angela Goh, Birke Gorm, Nuria Güell, Alice Guy, Oda Haliti, Archana Hande, Matthew Harris, Timo Hogan, Ngahina Hohaia, Jelena Jureša, Lucia Kagramanyan, Kirtika Kain, Mikhail Karikis, Ndayé Kouagou, Perrine Lacroix, Maureen Lander, Ida Lawrence, James Lewis, LYL Radio, Kokou Ferdinand Makouvia, Nicholas Mangan, Angelica Mesiti, Hana Miletić, Hayley Millar Baker, Jazz Money, Mai Nguyen-Long, Manfred Paul, Thea Anamara Perkins, Susan Philipsz, Laure Prouvost, raumlaborberlin, Miguel Rothschild, Selma Selman, Erwan Séné, Igor Šimić, Sriwhana Spong, Tina Stefanou, Mette Sterre, Michael Stevenson, Pol Taburet, Huda Takriti, Tsuneko Taniuchi, Ashleigh Taupaki, Minh Lan Tran, Thu-Van Tran, Álvaro Urbano, Kaylene Whiskey, Luke Willis Thompson, Candrani Yulis.

Lieux d'exposition

macLYON - Musée d'art contemporain

Les Grandes Locos

Musée des Tissus et des Arts décoratifs

Traboules des pentes de la Croix-Rousse - accès libre

Jardin du musée des Beaux-Arts - accès libre

IAC - Institut d'art contemporain / Frac Rhône-Alpes

Musée des Confluences

Fondation Bullukian - accès libre

Parking LPA Saint-Antoine - accès libre

Station métro B - Gare Part-Dieu

Une plateforme internationale de production et d'influence

La Biennale de Lyon est à la fois un lieu de production d'œuvres inédites, un hub professionnel international et un espace de réflexion sur les mutations contemporaines. Elle s'inscrit dans un réseau global, notamment via l'International Biennial Association, et accueille chaque édition artistes, commissaires, institutions, fondations, partenaires et acteurs du marché de l'art.

À travers ses projets artistiques, ses programmes professionnels, ses collaborations internationales, ses actions de médiation et ses projets participatifs, la Biennale de Lyon affirme un modèle singulier : une manifestation de référence, ouverte au plus grand nombre et pleinement engagée dans son époque.

Dates clés

16-18 septembre 2026 : Journées presse

17-18 septembre 2026 : Journées professionnelles

18 septembre 2026 : Preview / Vernissage

19 septembre 2026 : Ouverture au public

13 décembre 2026 : Clôture

À propos de la Biennale de Lyon

Depuis plus de quarante ans, la Biennale de Lyon organise deux événements incontournables de la scène culturelle, en France et dans le monde : la Biennale d'art contemporain et la Biennale de la danse.

Institution en charge de la conception, de la programmation et de la mise en œuvre de ces deux événements, la Biennale de Lyon compte aujourd'hui parmi les grandes manifestations internationales consacrées à la création contemporaine. Elle jouit d'une reconnaissance forte auprès des professionnels, de la presse et du public.

Son engagement repose sur quatre missions : une mission éthique, par le développement d'un rapport sensible au monde à travers les arts plastiques et la danse ; une mission sociale, par l'ouverture à tous les publics et la création de lien ; une mission économique, par la contribution au rayonnement et à l'attractivité du territoire ; et une mission RSO, par une démarche de responsabilité sociétale à l'égard de toutes ses parties prenantes.

Créativité, excellence, rigueur, solidarité, mixité sociale et inclusivité sont au cœur du projet de la Biennale de Lyon.

Gouvernance

Président : Laurent Bayle

Directrice générale : Cécile Bourgeat

Directrice artistique de la Biennale d'art contemporain : Isabelle Bertolotti

Commissaire : Catherine Nichols

La Biennale de Lyon 2026, affirme un modèle unique et s'inscrit comme un rendez-vous incontournable de la scène internationale. Vingt-six ans après leur première collaboration, Artprice by Artmarket et La Demeure du Chaos s'associent à la 18ème Biennale de Lyon.

Rendez-vous incontournable du calendrier artistique international, la Biennale de Lyon s'est imposée, dans le sillage de Venise, comme bien plus qu'une exposition : une plateforme d'influence où convergent artistes, institutions, collectionneurs, fondations et acteurs du Marché de l'Art mondial.

Vingt-six ans après "Partage d'Exotisme" – la mythique biennale de 2000 dont le commissaire d'exposition Jean-Hubert Martin, signait la suite de sa célèbre exposition les magiciens de la Terre présentée en 1989 au Centre Georges Pompidou, et qui fut un véritable choc en Occident. Cette Biennale avait réunis une première fois, Artprice by Artmarket et La Demeure du Chaos en tant que mécènes. Ils retrouvent en 2026 la Biennale d'Art Contemporain de Lyon comme partenaires engagés de sa 18ème édition.

Thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice, président d'Artmarket et artiste plasticien depuis plus de quatre décennies, auteur de la Demeure du Chaos reconnue officiellement le 20 mars 2025 « Oeuvre d'Art Totale » par Madame la Ministre de la Culture Rachida Dati, salue la portée de cette Biennale d'Art Contemporain qui dialogue avec les particularités géographiques et économiques de la ville de Lyon.

C'est dans cet esprit que les deux entités s'associent pour soutenir l'oeuvre de Selma Selman, artiste qui mobilise la performance, la peinture, la photographie et la vidéo pour incarner les luttes de sa communauté, questionnant la valeur du travail, des objets et des corps. Elle arrache aux matériaux industriels leur poésie enfouie - et rappelle que la beauté, elle aussi, naît du Chaos.

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Contact: [email protected]

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