Artmarket.com news: Artprice confirma o sucesso do Artprice News, a primeira agência de notícias do mundo inteiramente dedicada à arte e ao seu mercado, disponível em 11 idiomas e em 122 países, com a Cision PR Newswire e X

PARIS, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarket – líder mundial em informação do mercado de arte há 28 anos – deu um passo decisivo com o lançamento do Artprice News®: a primeira agência de imprensa global dedicada à arte e ao seu mercado, distribuída em 122 países e 11 idiomas, no âmbito de uma ampla integração operacional com a Cision PR Newswire, X e a nossa IA proprietária intuitiva ArtMarket® para o Google News e serviços de notícias automatizados contínuos líderes. Por exemplo, os 20 comunicados do Artprice News abaixo totalizam 3 milhões de leitores em https://www.artprice.com/artprice-news

De acordo com Thierry Ehrmann, fundador da Artprice e CEO da Artmarket.com: "Com o lançamento da Artprice News®, estamos dando um passo histórico. A Artprice by Artmarket, já líder mundial em bases de dados do mercado de arte há quase 30 anos, está agora se tornando a principal agência global diária de notícias sobre arte e o mercado de arte. Essa abordagem dupla — dados confiáveis e informação contínua — nos dá uma posição única para apoiar a transformação do mercado de arte na era da inteligência artificial."

Amplo monitoramento global das notícias de arte: o poder combinado da Artprice e da Intuitive ArtMarket®

A capacidade da Artprice by Artmarket de monitorar e documentar todas as notícias globais do mercado de arte baseia-se em uma infraestrutura tecnológica altamente sofisticada, resultado de uma aliança estratégica entre suas bases de dados históricas, sua Intranet proprietária conectada a 7.200 casas de leilão parceiras em todo o mundo e, agora, além de seu próprio serviço de IA proprietária, nas capacidades de busca em tempo real tanto da IA Intuitive ArtMarket® da Artprice quanto da Blind Spot AI®.

Artprice News: cobertura global 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 122 países e 11 idiomas

Essa implantação estratégica representa uma grande mudança de paradigma: a Artprice está passando de um cronograma semanal com sua agência de imprensa ArtMarket Insight® – que continuará – para um fluxo contínuo diário de notícias globais com o Artprice News em 122 países e 11 idiomas, junto de seus parceiros de longa data Cision PR Newswire e X.

Doravante, os leitores da Artprice News terão acesso gratuito a milhares de análises históricas, artísticas, científicas e econômicas da ArtMarket Insight®, cuja relevância já está amplamente comprovada:

Para uma agência de notícias global como a Artprice News, isso representa uma base editorial enriquecida pelas principais vozes do mercado de arte, conferindo-lhe uma legitimidade editorial incontestável, sustentada por milhares de análises históricas, artísticas, científicas e econômicas da agência de imprensa ArtMarket Insight®.

Esse poder de distribuição sem precedentes permite que a Artprice by Artmarket alcance um público global de entusiastas e profissionais, incluindo colecionadores, galerias de arte, casas de leilão, museus, avaliadores, instituições culturais, seguradoras, autoridades aduaneiras e fiscais, consultores jurídicos, instituições financeiras e a mídia internacional, consolidando assim seu papel como a principal agência diária de notícias do mundo sobre o mercado de arte.

A transformação da Artprice não se limita à escala de sua distribuição. Isso se baseia em uma infraestrutura tecnológica revolucionária que integra suas aplicações de IA proprietárias, Intuitive ArtMarket® e Blind Spot AI®, fruto de décadas de desenvolvimento algorítmico.

Nossa IA proprietária – desenvolvida para a Artprice e o Artprice News – utiliza um volume massivo de dados provenientes de seus 180 bancos de dados vetoriais proprietários. Os algoritmos da Artprice são capazes de analisar bilhões de registros anonimizados, dezenas de milhões de obras de arte e identificar tendências artísticas extremamente complexas e transversais que escapam aos olhares do mundo acadêmico, institucional e comercial.

Para monitorar dezenas de milhares de eventos diários específicos da arte e de seu mercado, o Artprice News se apoia na Intuitive ArtMarket® e na Blind Spot AI®, que permitem direcionar exatamente o que o usuário precisa, graças aos milhares de prompts altamente precisos gerados por sua IA proprietária Intuitive ArtMarket®.

O círculo virtuoso da indexação global: como Artprice News, PR Newswire, X e Intuitive ArtMarket® estão criando o melhor ecossistema de informação possível para o mercado de arte.

A profunda aliança operacional entre o Artprice News, seu parceiro histórico PR Newswire (Cision), X e Intuitive ArtMarket® cria um ecossistema de informação sem precedentes, baseado em um círculo estratégico virtuoso de indexação, disseminação e valorização editorial que beneficia simultaneamente os três atores e, acima de tudo, os usuários finais em todo o mundo.

Com quase 30 anos de experiência, a Artprice by Artmarket consolidou-se como a principal fonte global de informações sobre o mercado de arte. Sua força se encontra em fundamentos únicos e incomparáveis:

- Mais de 35 milhões de resultados de leilões e índices cobrindo mais de 904.000 artistas

- O maior arquivo documental do mundo (propriedade da Artprice): 210 milhões de imagens e gravuras de obras de arte provenientes de manuscritos e catálogos de leilão de 1700 até os dias atuais

- Uma rede global de 7.200 casas de leilão parceiras atualiza continuamente suas bases de dados por meio de sua Intranet dedicada, alcançando mais de 9,3 milhões de membros em todo o mundo.

Essa posição única no Mercado Global de Arte foi reconhecida, entre outras distinções, por um estudo de reputação realizado durante o 36º Congresso do Comitê Internacional de História da Arte (CIHA, Lyon 2024), no qual a Artprice foi classificada como a principal fonte de informação sobre o mercado de arte ("Top of Mind") entre mais de 1.000 participantes de 60 países.

Descubra os 20 artigos do Artprice News mais lidos desde o nosso lançamento e mergulhe nesses conteúdos imperdíveis que cativaram milhares de entusiastas da arte. Esta é uma oportunidade única de revisitar os momentos marcantes das notícias do mercado de arte!

1. Caravaggio em Londres: Cupido Vitorioso apresentado pela primeira vez no Reino Unido, um artigo sobre uma obra que gerou controvérsia e milhares de comentários em nossas redes sociais!

https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk

2. Gargantua de Daumier (1831): a caricatura que levou o artista à prisão, muitos de nossos leitores viram neste desenho uma semelhança com uma figura política atual — e você?

https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison

3. Pennsylvania Academy of the Fine Arts: A Nation of Artists, uma grande exposição de arte americana para o 250º aniversário dos Estados Unidos, este artigo foi um enorme sucesso entre nossos leitores americanos — quer saber por quê?

https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states

4. Banksy finalmente desmascarado? O que novas investigações revelam sobre sua verdadeira identidade, o mundo é fascinado por Banksy — isso é claro — e todos gostariam de conhecer sua verdadeira identidade. Esse também é o seu caso?

https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity

5. Gustave Courbet no Museu Leopold em Viena: uma grande retrospectiva do mestre do Realismo em 2026, uma exposição que fascinou nossos leitores — sem dúvida por causa de uma pintura histórica. Mas qual delas?

https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026

6. O Louvre lança a maior restauração de pinturas de sua história: os 24 Rubens do ciclo de Maria de Médici, essas pinturas no Museu do Louvre sempre fascinaram o mundo da arte — e é fácil entender por quê!

https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle

7. Recorde mundial: uma pintura de Raja Ravi Varma vendida por quase 18 milhões de dólares em Mumbai, essa venda marcante despertou grande interesse entre nossos leitores, não apenas pelo valor, mas também porque a obra se tornou verdadeiramente icônica.

https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai

8. Edward Hopper, "Gas": solidão à beira da estrada… e o prenúncio da crise do petróleo, descubra esta pintura, um reflexo marcante da cena artística atual, que cativou nossos leitores!

https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis

9. Capela Sistina: a grande restauração do "Juízo Final" de Michelangelo, trinta anos depois, um verdadeiro feito técnico que revela um novo brilho restaurado a esta obra-prima histórica e admirada de Michelangelo.

https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on

10. Reabertura do Museu Bonnat-Helleu em Bayonne, França: obras-primas em exibição, entrada gratuita e programação de 2025, nossos leitores adoraram descobrir este museu pouco conhecido, que abriga verdadeiros tesouros!

https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program

11. Tiziano, Noli me tangere: a obra-prima que conta a história da manhã de Páscoa, você gosta desta magnífica pintura de Tiziano tanto quanto nossos leitores?

https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning

12. Michaelina Wautier em Viena: uma homenagem real no Kunsthistorisches Museum, esta artista criou obras verdadeiramente magníficas — agora é a sua vez de descobri-las!

https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum

13. O Juízo Final de Michelangelo: por que este afresco na Capela Sistina causou um escândalo, ao ler este artigo, você também descobrirá por que essa obra histórica causou tanta controvérsia quando foi revelada pela primeira vez.

https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal

14. Desenhando o Renascimento Italiano: os desenhos de Leonardo da Vinci e Michelangelo na King's Gallery, o fascínio pelos desenhos de Leonardo da Vinci é claramente atemporal!

https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery

15. Andrea Mantegna: por que A Lamentação sobre Cristo Morto chocou o Renascimento, descubra por si mesmo por que esta obra causou tanto impacto quando foi apresentada pela primeira vez!

https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance

16. Paul Klee e o Cosmos no Zentrum Paul Klee: obras-primas celestiais e visões poéticas do universo, a magia das obras de Paul Klee continua mais viva do que nunca!

https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe

17. Fetiche e o Erótico no Surrealismo em Londres: um século de desejo surrealista na Richard Saltoun Gallery, uma exposição muito especial que realmente chamou a atenção dos nossos leitores!

https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery

18. Joan Semmel: "In the Flesh" no Jewish Museum de Nova York – nus, desejo e envelhecimento sem concessões, junte-se aos nossos leitores para descobrir as obras profundamente sensuais de Joan Semmel!

https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing

19. De Nápoles a Beirute: Artemisia Gentileschi, o brilho redescoberto de uma heroína barroca no Columbus Museum of Art, descubra a trajetória extraordinária desta artista e suas obras mais emblemáticas neste artigo.

https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art

20. Nan Goldin no Grand Palais em Paris: "This Will Not End Well", uma retrospectiva imersiva de suas principais obras, descubra tudo sobre esta exposição, ainda em cartaz em Paris.

https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

Copyright 1987-2026 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

O departamento de econometria da Artprice pode responder a todas as suas perguntas relacionadas a estatísticas e análises personalizadas: [email protected]

Saiba mais sobre nossos serviços com o artista em uma demonstração gratuita: https://artprice.com/demo

Nossos serviços: https://artprice.com/subscription

Sobre a Artmarket.com:

Artmarket.com está listada na Eurolist da Euronext Paris. A última análise da TPI inclui mais de 18.000 acionistas individuais, excluindo acionistas estrangeiros, empresas, bancos, FCPs, UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Assista a um vídeo sobre a Artmarket.com e seu departamento Artprice: https://artprice.com/video

A Artmarket e seu departamento de Artprice foram fundados em 1997 por Thierry Ehrmann, CEO da empresa. Eles são controlados pelo Groupe Serveur (criado em 1987). conforme a biografia certificada do Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

A Artmarket é um agente global no mercado de arte com, entre outras estruturas, seu departamento Artprice, líder mundial na acumulação, gestão e exploração de informações históricas e atuais do mercado de arte (arquivos documentais originais, manuscritos codex, livros anotados e catálogos de leilão adquiridos ao longo dos anos) em bancos de dados que contêm mais de 30 milhões de índices e resultados de leilões, cobrindo mais de 906.400 artistas.

O Artprice Images® permite acesso ilimitado ao maior banco de imagens do mercado de arte no mundo, com nada menos que 181 milhões de imagens digitais de fotografias ou reproduções gravadas de obras de arte desde 1700 até o presente, comentadas por nossos historiadores de arte.

A Artmarket, com seu departamento Artprice, enriquece constantemente seus bancos de dados a partir de 7.200 casas de leilões e publica continuamente tendências do mercado de arte para as principais agências e veículos de imprensa do mundo, em 121 países e 11 idiomas.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

A Artmarket.com disponibiliza a seus 9,3 milhões de membros (que fazem login como membros) os anúncios publicados por seus usuários, que agora formam o primeiro Standardized Marketplace® global para compra e venda de obras de arte a preços fixos.

Há agora um futuro para o Mercado de Arte com a Intuitive Artmarket® AI da Artprice.

A Artmarket, com o seu departamento Artprice, foi distinguida duas vezes com o selo estatal "Empresa Inovadora" pelo Banco Público de Investimento francês (BPI), que apoiou a empresa no seu projeto de consolidar a sua posição como um agente global no mercado de arte.

A Artprice by Artmarket publica o seu Relatório anual do mercado global de arte 2025, publicado em março de 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

A Artprice by Artmarket publica o seu Relatório do Mercado de Arte Contemporânea 2025: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Resumo dos comunicados de imprensa da Artmarket com o seu departamento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Acompanhe todas as notícias do mercado de arte em tempo real com a Artmarket e seu departamento Artprice no Facebook e no Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mais de 6,4 milhões de inscritos)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Descubra a alquimia e o universo da Artmarket e de seu departamento Artprice: https://www.artprice.com/video, cuja sede é o famoso museu de arte contemporânea Abode of Chaos, segundo o The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Ministra da Cultura da França, concedeu reconhecimento oficial à Abode of Chaos de Thierry Ehrmann como uma "obra de arte total", sede mundial da Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Total Work of Art and Singular Architecture.

Trabalho confidencial bilíngue, agora tornado público: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs - O Museu do Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mais de 4,1 milhões de assinantes)

https://vimeo.com/124643720

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2260897/5854757/Artmarket_logo.jpg

Entre em contato com a Artmarket.com e seu departamento Artprice - Thierry Ehrmann, [email protected]

FONTE Artmarket.com